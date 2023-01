Si parla di cinema al Bistrot Sivori a Genova con il club del film. Il 19 gennaio alle 18:30 il protagonista è “Close” di Lukas Dhont.

Si parla di cinema al Bistrot Sivori, tutti i dettagli.

(Genova, salita Santa Caterina 48 r., tel. 010 583261 oppure 010 5532054)

IL CLUB DEL FILM

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 18.30

Si parla di “Close” di Lukas Dhont

con Francesca Savino, docente e critica cinematografica

Ingresso libero

Posti limitati

Consumazione a piacimento

“Il club del Film” riparte giovedì 19 gennaio per parlare di “Close” diretto da Lukas Dhont, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022 e inserito nella shortlist degli Oscar come miglior film straniero.

Appuntamento dalle 18,30 al Bistrot Sivori di salita Santa Caterina a Genova, con il gruppo ormai nutrito di appassionati che amano ritrovarsi ai tavolini del bar per scambiarsi le opinioni sul film e approfondirne la conoscenza grazie al supporto qualificato di Francesca Savino, docente, critica cinematografica e socia del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

“Close” è attualmente in programmazione al cinema Ariston.

L’appuntamento, organizzato da Circuito, è a ingresso è libero e chi vuole può chiedere una consumazione a piacimento.

“Close” descrive la purezza della gioventù e la perdita dell’innocenza. Due tredicenni, Leo e Rémi, vivono la loro preadolescenza condividendo momenti di gioco e momenti di riflessione.

Al loro ingresso nella scuola superiore, i nuovi compagni iniziano a manifestare il sospetto che la loro sia non solo un’amicizia ma una relazione sentimentale. Questo finirà per creare una certa distanza che si risolverà in una situazione destinata a lasciare una traccia profonda.

Una curiosità: il regista ha incontrato l’attore che interpreta Léo, Eden Dambrine, durante un viaggio in treno. Il ragazzo stava parlando con gli amici e Dhont aveva le cuffie alle orecchie, quindi non stava ascoltando cosa stesse dicendo, ma si è concentrato sulle sue espressioni facciali e in quel momento ha deciso che sarebbe stato un interprete perfetto.

Info

t. 010 583261 | info@circuitocinemagenova.it | http://www.circuitocinemagenova.com