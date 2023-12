Il Molo di Alassio di nuovo protagonista con la Corsa dei Babbi Natale, Pontile Bestoso protagonista venerdì 29 dicembre

Dopo la spettacolare 59esima edizione del Cimento Invernale che ha animato il Molo di Alassio nel giorno di Santo Stefano, lo stesso Pontile Bestoso torna ad essere di nuovo protagonista venerdì 29 dicembre. Da qui, infatti, alle ore 20, partirà una spettacolare “Corsa dei Babbi Natale” organizzata dal Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco.

L’iniziativa prevede una corsa (o camminata) di 2,5 km, al termine della quale verrà offerto un brindisi a base di cioccolata calda e vin brulè; per tutti gli iscritti un simpatico cappellino da Babbo Natale. La quota di iscrizione è di 5 Euro e l’incasso della serata sarà devoluto agli Amici della gattoteca di Alassio. Le iscrizioni possono essere effettuate ad Alassio presso la Casa del Disco (Via Vittorio Veneto, 70), la Valigeria Polli (Via Don Minzoni, 20) o al Pontile Bestoso il giorno stesso della corsa, dalle ore 19 alle ore 19.50.

Nel corso della stessa giornata di venerdì 29 dicembre, a partire dalle ore 16.30 si svolgerà per le vie cittadine la sfilata “Preziosa”, con eleganti figure su trampoli in abiti dorati. Presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, nell’ambito del Cineforum, ci sarà una doppia proiezione, alle ore 16 e alle ore 21, del film The Father” – nulla è come sembra” di Florian Zeller, con Anthony Hopkins e Oliva Colman. Gran Bretagna 2021- 95′ (Per informazioni: tel. 0182 648078; 329 0035785). Sabato 30, dalle ore 16 alle ore 18, e domenica 31, dalle ore 10 alle ore 12, sarà possibile visitare la Pinacoteca Carlo Levi (Palazzo Morteo – Via Antonio Gramsci, 58). Prosegue inoltre, fino al 7 gennaio presso la Galleria Artender (Passeggiata Cadorna, 53), la mostra di Susanna Lanati “Viaggio intorno al Corpo” patrocinata dal Comune di Alassio.

Si ricorda inoltre che fino all’8 gennaio è attivo il Concorso a premi “Lo shopping dei sogni”, il tradizionale evento a cura del Consorzio “Un Mare di Shopping” grazie al quale, con una spesa minima di 100 euro effettuata nei negozi alassini dal 7 dicembre all’8 gennaio 2024, si possono vincere buoni acquisto del valore di € 5.000,00, € 2.000,00 e € 1.000,00.

In città continuano con allegria anche le attrazioni e le iniziative dedicate ai più piccoli: giovedì 28 dicembre, dalle ore 16.30, andrà in scena l’animazione di Alassio Chrismas Town, che porterà questa volta nelle vie cittadine gli spettacoli itineranti con bolle di sapone; sempre giovedì 28, alle ore 16, alla Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” andrà in scena la lettura animata “Geraldina, topo-musica” (Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0182.648078); sabato 30 dicembre, dalle ore 16.30, sarà invece la volta dello Spettacolo di magia itinerante “Street Magic”; fino a domenica 31 dicembre i bimbi potranno ancora incontrare Babbo Natale nella sua casetta di legno in Piazza Matteotti; ed inoltre, grande divertimento li aspetta alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Libertà e al Luna Park in Piazza Partigiani.