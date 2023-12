A Capodanno, Alter ego Band e Infinity Recco: la Radio sul Mare

Alter ego Band e Infinity Recco Capodanno con la Radio sul Mare, animano la notte di con musica dal vivo sul Lungomare Bettolo.

La festa di Capodanno si svolgerà a Recco sul Lungomare Bettolo a partire dalle 21.30 del 31 dicembre, con la possibilità di ballare anche al ritmo di Infinity Recco – la Radio sul Mare.

La direzione artistica abituale sarà diretta da Angelo Privitera, la celebrazione del Capodanno 2024 sarà animata dalla musica coinvolgente della Alter ego Band. Il gruppo terrà uno spettacolo dal vivo sul palco allestito sul Lungomare Bettolo. Inoltre, a partire dalle 21.30 e fino all’inizio del concerto, sarà attivo il collegamento con Infinity Recco – la radio sul mare, stazione in streaming del Comune di Recco.

È prevista una programmazione speciale per la notte di Capodanno, con musica dance. La radio continuerà a trasmettere anche dopo la fine dello spettacolo della band. Alter ego Band è conosciuta per la sua capacità di proporre le hit pop e dance più attuali. Sarà un’esibizione piena di energia che renderà impossibile non ballare.

«Sono soddisfatto del lavoro fatto per l’organizzazione di questo Capodanno. Il nostro lungomare in fase di restyling sarà riempito da cittadini e visitatori – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – sono convinto che la performance dell’Alter ego band trasformerà l’evento in una vera e propria discoteca all’aperto.

Mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla programmazione di questo evento e tutti coloro che supporteranno la sua realizzazione». La serata è organizzata dal Comune di Recco con il supporto logistico della Pro Loco di Recco. ABov