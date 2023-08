Il festival multidisciplinare con Terreni Creativi Festival e alle ore 23.00 il dj set di Gianluca Petrella

Il festival multidisciplinare Terreni Creativi che è stato insignito per l’edizione 2022 con due

tra i più importanti premi nazionali nel panorama teatrale: il Premio Hystrio – Nuove Muse e

del Premio Ubu nella categoria miglior organizzazione e direzione artistica chiude la

quattordicesima edizione martedì 8 agosto.

Il pubblico avrà la possibilità di trascorrere l’intera serata all’interno degli spazi produttivi dell’

Azienda Biologica Bio Vio in Regione Massaretti, 19 ad Albenga, dove dalle ore 20.00

potrà assistere allo spettacolo di danza contemporanea in forma di studio VARIAZIONE

No.1 del collettivo Sorelle di damiano un gruppo di performer fondato da Sofia Pazzocco e

Simona Tedeschini nel 2018. Lo spettacolo indaga “il senso di estraniamento che è possibile

soltanto con l’Altro attorno, luogo o persona che sia, che del tutto vi ignora e che voi

ignorate.”

Dopo l’APERITIVO quasi CENA alle ore 20.30 ad andare in scena alle ore 22.00 sarà il

duo fondato a Rimini nel 2003 da Roberto Scappin e Paola Vannoni quotidianacom che il

pubblico di Terreni Creativi ha potuto apprezzare nelle passate edizioni del festival con il

nuovo spettacolo teatrale I GRECI, GENTE SERIA! COME I DANZATORI che si è

aggiudicato il Premio Tuttoteatro Dante Cappelletti 2022 conquistando il favore di entrambe

le giurie, quella ufficiale e quella popolare.

Chiuderà la serata e l’edizione 2023 del festival alle ore 23.00 il dj set di Gianluca Petrella,

polistrumentista, dj oltre che uno dei trombonisti più talentuosi al mondo.

Il festival è realizzato grazie al contributo del Comune di Albenga, della Fondazione Oddi, di

Fondazione De Mari e della Regione Liguria, Azienda Agricola Dell’Erba, L’Ortofrutticola, RB

Plant, Azienda Biologica Bio Vio e Kronoteatro.

La serata completa, comprensiva di Aperitivo quasi cena, ha un costo di 20€.

Non è possibile acquistare biglietti per i singoli spettacoli in programma e dato il

numero limitato di posti la prenotazione è obbligatoria.