Il Barcheggio a Santa Maria delle Vigne

Martedì 10 ottobre alle ore 20.00, alla Basilica di Santa Maria delle Vigne di Genova, Andrea De Carlo sarà alla direzione dell’Ensemble Mare Nostrum in una serata dedicata al Barocco italiano di Alessandro Stradella.

In programma la Sinfonia dall’oratorio La Susanna e la Serenata Il barcheggio, che vedrà interpreti solisti il soprano Giulia Bolcato nella parte di Anfitrite, il controtenore Danilo Pastore nella parte di Proteo e il basso Masashi Tomosugi nella parte di Nettuno.

Alessandro Stradella (1643 – 1682) è stato uno dei protagonisti del ‘600 italiano, con una produzione che consta di sette opere e numerosi oratori, cantate e brani strumentali. Il suo nome è legato alla città di Genova, dove trascorse i suoi ultimi anni; il concerto omaggia il suo grande contributo alla cultura musicale italiana, e si tiene simbolicamente nel suo luogo di sepoltura.

Il barcheggio venne eseguito proprio a Genova il 19 giugno 1681, in occasione delle nozze di Paola, figlia di Ridolfo Brignole, Marchese di Groppoli, e Carlo figlio del Marchese Giorgio Spinola. Nel Barcheggio le nozze di Carlo e Paola vengono celebrate con grandi trionfi da Proteo, divinità marina.

Anfitrite, sposa di Nettuno, si indispettisce per il tanto fasto riservato a due umani; Proteo spiega ad Anfitrite e Nettuno che Carlo e Paola discendono da grandi guerrieri del mare, resi invincibili proprio da Nettuno, e meritano quindi alte celebrazioni. Nel lieto fine, tutti festeggiano insieme i novelli sposi.

Andrea De Carlo, affermato interprete e studioso, dal 2017 direttore del Festival Barocco Alessandro Stradella, commenta così la musica di Stradella: « La brillante, sapiente e vivacissima scrittura stradelliana sospinge l’ascoltatore verso paesaggi sonori di grande forza e modernità, ed insieme lo conduce a profondità emotive di rara intensità; non sarà infrequente individuare – soprattutto nei pezzi strumentali – anticipazioni di scritture di decenni successive: una su tutte, laWater Musick di Georg Friedrich Händel».

Ingresso gratuito con biglietto

Per ulteriori informazioni: www.operacarlofelicegenova.it

Biografie

Giulia Bolcato ha conseguito la laurea in canto al Conservatorio di Venezia. Durante la sua carriera ha interpretato numerose parti di rilievo, tra cui Musica ed Euridice nell’Orfeo di Monteverdi, Amore in Gli amori di Apollo e Dafne di Cavalli, Belinda in Dido & Aeneas di Purcell e Tusnelda in Arminio di Bononcini. Ha anche interpretato parti come Lesbina in Lesbina e Milo di Vignola, Fanny in La cambiale di matrimonio, Sofia in Il signor Bruschino, Ninetta in La Gazza Ladra ed Elvira in L’italiana in Algeri. Ha avuto l’onore di cantare in molti teatri e festival prestigiosi come il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Parma, il Grand Théâtre de Genève, la Royal Swedish Opera il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Sociale di Como, il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Pavarotti – Freni di Modena, Il Teatro Comunale di Bolzano, l’Opera Giocosa Savona, il Meinfranken Theater Würzburg, la Fondazione Haydn, il Festwochen Innsbruck, il Kodaly Center Pécs Hungary, la Biennale di Venezia, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, il Festival Alessandro Stradella, Salzburg Festspiele, Valletta Baroque Fesival, il Göttingen Festival, l’ Early Music Festival Sweden, e l’Opera pa Skäret Svezia; lavorando con direttori d’orchestra e i registi di fama internazionale. Attiva nella musica contemporanea, ha interpretato ruoli operistici da protagonista con grande successo, ha inoltre vinto importanti premi internazionali.

Danilo Pastore è fra le più apprezzate giovani voci italiane di controtenore, vocalità approfondita presso il Conservatorio di Novara, dove si è laureato in canto rinascimentale e barocco. Ha completato i suoi studi al Conservatorio di Ravenna e all’Accademia di Alta Formazione Artistica e Musicale di Biella. Ha collaborato con importanti realtà musicali, nell’ambito della musica antica e contemporanea (Accademia del Ricercare, AltreVoci Ensemble, Cluster Musica Contemporanea, Cantores Graduales, Ensemble Mare Nostrum, Gli Invaghiti, Cappella Musicale Corradiana, Stradella Young Project, Divertimento Ensemble, Ensemble bolognese San Pietro, Ensemble Il Narvalo, Ensemble Didone Abbandonata, I Madrigalisti Estensi, Accademia La Chimera, Allegri Penitenti, Gesualdo Consort of Gesualdo, Accademia dei Solinghi, Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli, Ars Cantica Choir & Consort e i da lui fondati La Estrella Ensemble, Selenografie Art Collective e Il Fauno Bianco), esibendosi per rinomati festival e teatri in Italia e all’estero, collaborando con direttori di rilevanza internazionale. Finalista e vincitore premiato in diversi concorsi internazionali, il suo repertorio spazia dal Medioevo alla contemporaneità. È stato protagonista di numerosi recital solistici e di prime esecuzioni di brani e ruoli appositamente scritti per la sua voce.

Masashi Tomosugi, basso-baritono, nasce a Kagoshima, in Giappone. Si laurea in musica all’Università di Showa a Tokyo, successivamente si trasferisce in Italia dove studia e si perfeziona con Fernando Cordeiro Opa. Debutta nella parte di Leporello in Don Giovanni al Teatro Giglio di Showa a Tokyo. Tra i suoi debutti: Bonzo e Il commissario imperiale in Madama Butterfly, Belcore e Dulcamara nell’Elisir d’amore, Slook nella Cambiale di matrimonio e Beaupertuis nel Cappello di paglia di Firenze. Affine anche al repertorio contemporaneo debutta come Lunatico in Love & Heart a Milano e in Shim Chung per l’opera Philadelphia. Dal suo repertorio sacro, come voce solista, citiamo la Cantata n.79 di Bach, il Messiah di Haendel e Petite Messe Solennelle di Rossini. Attivo anche dal punto di concertistico, vanta negli anni diverse partecipazioni alla Festa dell’Opera di Brescia come voce solista. Altre parti e impegni includono Algido nell’operetta Circe di Stradella, Rodrigo in Moro per amore di Stradella con l’Ensemble Mare Nostrum, l’oratorio Susanna per il Festival di Musica Barocca del Castello Reale di Varsavia con l’Ensemble Mare Nostrum, l’oratorio San Giovanni Battista nella parte di Herode di Stradella all’Opera Carlo Felice con la direzione di Andrea De Carlo.

Considerato oggi il maggior esperto della musica di Alessandro Stradella, Andrea De Carlo nasce a Roma dove inizia la sua carriera musicale come contrabbassista jazz. Dopo gli studi universitari suona come primo contrabbasso con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Regionale del Lazio. Nel 2005 fonda l’Ensemble Mare Nostrum, dedito in particolare al Barocco romano e alla musica di Alessandro Stradella (1639-1682). L’originale ricerca di De Carlo intorno alla relazione tra linguaggio, affetti e natura del suono dà origine a nuove prospettive sull’estetica della musica vocale del XVII secolo. Nel 2013 De Carlo dirige l’ensemble nella prima registrazione di The Stradella Project, una raccolta di CD per l’etichetta Arcana, le cui uscite sono principalmente prodotte in seno al Festival Barocco Alessandro Stradella. Nel 2020 ha avviato una collaborazione con l’Opera Carlo Felice realizzando l’inaugurazione della Stagione lirica 2020-21 con Il trespolo tutore di Stradella, per la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, seguita nel 2021 dall’oratorio S. G. Battista di Stradella con l’Ensemble Mare Nostrum e l’Orchestra del Teatro. A marzo e maggio 2022 ha diretto l’orchestra dell’Opera Carlo Felice in due concerti del ciclo Mozart l’italiano con musiche di Stradella, Scarlatti e Mozart.

Fondato a Roma da Andrea De Carlo, l’Ensemble Mare Nostrum si caratterizza per un originale approccio tecnico e interpretativo al repertorio vocale e strumentale, frutto della sua personale ricerca sul rapporto tra lingua, fonetica, gestualità, fisica dei suoni, affetti ed emozioni. I primi CD sono un’originale orchestrazione dell’Orgelbuchlein di J.S.Bach (Diapason Découverte), Le concert des violes, (5 Diapason e Coup de Coeur 2010 dell’Academie Charles Cros di Parigi), Il concerto delle viole Barberini e Nueva Espana. Nel 2013 esce Occhi belli, occhi neri, un CD di cantate di Marco Marazzoli seguito dalla Serenata La Forza delle Stelle, primo volume della collana The Stradella Project che ha prodotto a oggi otto registrazioni accolte entusiasticamente dalla critica internazionale: oltre La Forza delle Stelle, gli oratori San Giovanni Crisostomo, Santa Editta, vergine e monaca, regina d’Inghilterra, Santa Pelagia, l’opera La Doriclea con l’ensemble Il Pomo d’Oro che ha ricevuto il prestigioso Preis der deustschen Schallplattenkritik per l’opera, l’opera Il Trespolo Tutore uscita ad ottobre 2020, Diapason Découverte e selezione Longlist del Preis der deutschen Schallplattenkritik. Nel 2021 è uscita l’opera sconosciuta di A. Stradella Amare e Fingere, subito acclamata dalla critica internazionale e nella longlist del Preis der deutschen Schallplattenkritik. L’Ensemble Mare Nostrum si è esibito in importanti festival internazionali come Tage Alter Musik Herne (Germania), DE BIJLOKE, Gent (Belgio), Festival Internacional de Ubeda y Baeza (Spagna), Maison De Radio France, Paris (Francia), Festival Internacional de Musica Sacra di Quito (Ecuador), Academie Bach Arques-la-Bataille (Francia), Festival di Saint Michel en Tierrache, (Francia), Festival de Sablé (Francia), Festival Internacional Cervantino (Messico), il Festival di Fontdouce (Francia), Festival “Concertes d’été a Saint Germain (Svizzera), Festival “Les Nuites Baroques” di Le Touquet (Francia), Tage Alter Musik Herne (Germania), Festival Izmir (Turchia), I Concerti del Quirinale (Italia), Festival Noites de Queluz (Portogallo), Stockholm Early Music festival (Svezia), Festival Zamek Krolekski Varsavia (Polonia).

Di prossima uscita sono l’ultima opera di Stradella Moro per amore, Il Teatro del mondo, un programma monografico sulla figura del castrato Marcantonio Orrigoni, protagonista delle ultime opere genovesi di Stradella, l’oratorio Ester, liberatrice del popolo ebreo e la prima registrazione assoluta dell’oratorio Santa Rosa di Viterbo di Alessandro Melani.

Biglietteria

Galleria Cardinale Siri, 6 16121 GENOVA

Telefono +39 010 5381.433-399 – e-mail: biglietteria@carlofelice.it

Per i gruppi è attivo l’indirizzo gruppi@vivaticket.com a cui rivolgersi per le prenotazioni e l’acquisto di biglietti della nostra Stagione.

Orari

Da lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle ore 19.00.

Spettacoli serali: apertura un’ora prima dell’inizio, chiusura 15 minuti dopo l’inizio.

Spettacoli pomeridiani o serali di domenica: apertura due ore prima dell’inizio, chiusura 15 minuti dopo l’inizio.