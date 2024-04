Gli eventi a Savona

Savona – Mercoledì 10 aprile, dalle ore 10.15, a Savona, presso il Campus Universitario, verrà celebrato il 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Una lunga storia che ha visto la Polizia di Stato sempre al passo con i tempi per far fronte alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini. Oltre un secolo e mezzo durante il quale l’Istituzione è stata e continua ad essere al servizio della comunità.

Il tema celebrativo di questa ricorrenza è #essercisempre

La mattina inizierà in Questura con la deposizione di una Corona d’Alloro e gli onori ai Caduti della Polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita in difesa della legalità.

L’Anniversario di Fondazione sarà lo spunto poi per fare un consuntivo di quanto è stato fatto e rinnovare l’impegno a fare sempre di più per intercettare i bisogni di ognuno, in particolare di coloro che appartengono alle fasce più fragili della nostra società.

Durante la cerimonia al Campus Universitario verranno consegnati i riconoscimenti alle donne e agli uomini della Polizia di Stato della Provincia di Savona che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio a testimonianza che la sicurezza viene tutelata, ogni giorno, con passione e abnegazione.

Alla cerimonia, aperta a tutti i cittadini, avranno parte attiva i giovani: dall’Università agli studenti di alcuni Istituti Superiori di Savona, con la presentazione di alcuni progetti.