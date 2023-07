Liguria a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione sono state centrate due vincite per un totale di oltre 50 mila euro.

Tre ambi e un terno sono valsi 36.500 euro a un giocatore di Diano Marina, in provincia di Imperia, stessa combinazione che ha portato 14.500 euro a un giocatore di Genova.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 575 milioni in questo 2023.