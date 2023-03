Genoa, ultimo precedente contro il Cosenza da far tremare i polsi

La sfida che il Genoa è pronto ad affrontare in casa contro il Cosenza al Ferraris lunedì ha un qualcosa di nostalgico, l’ultimo atto di un periodo buio prima della rinascita.

Il 7 giugno 2003 il Genoa ospitava il Cosenza. Il Grifone era retrocesso in Serie C (verrà poi ripescato), in campo andrà praticamente la squadra Primavera e alla fine vincerà 3 a 0. In quell’incontro esordirà con la maglia genoana Mimmo Criscito, l’allenatore era Vincenzo Torrente. Di fatto quella è stata l’ultima partita giocata al Ferraris tra le due squadre. In casa 9 incontri e ben 8 successi liguri con un solo pareggio , 0 a 0, nel 1998.