Pallanuoto, Rapallo a caccia della finale di Coppa Italia

Il primo affondo delle liguri ma Sparano è reattiva sul tiro dai cinque metri di Carrasco. Il match lo sbloccano le giuliane con Vuckovic che sfrutta la superiorità numerica per l’1-0. Carrasco dal lato corto fissa l’1-1. Trieste torna avanti con un magistrale fendente dal perimetro di Cergol per il 2-1 che chiude i primi otto minuti di gioco.

Si riprende e ritmi si alzano leggermente. Rapallo accelera, alza il pressing e ribalta il punteggio con Bianconi (zona cinque) e Marcialis implacabile dal perimetro per il 3-2. Poi Caso è strepitosa su una conclusione ravvicinata di Riccioli, ma successivamente capitola sul diagonale millimetrico di Cergol. Immediata è la replica della mancina Gitto che timbra il 4-3 per Rapallo a metà gara.

In avvio di terza frazione Klatowski e Riccioli sprecano due chance in extraplayer e Rapallo scappa sul +2 con Gitto che da posizione decentrata battezza l’angolo lontano per il 5-3 che va il primo sussulto nel match. Sparano con il braccio di richiamo è portentosa su una sassata di Bianconi. Ma il giro palla delle liguri è veloce e pungente: Carrasco dai sei metri mulina il braccio, si libera della marcatura di Colletta e timbra il 6-3. Zizza chiama time out per scuotere le giuliane che però sprecano con De March l’ennesima chance in superiorità numerica (1/7). Marcialis va fuori per tre falli e nella stessa azione Klatowski (tap-in) firma il 6-4; Zanetta risponde immediatamente e con una bella sciarpata sigla il 7-4 dopo tre frazioni.

Lo strappo decisivo di Rapallo in avvio di quarto periodo con Gitto che da zona quattro, su assist con i contagiri di Bianconi, timbra l’8-4. Poi rapido botta e risposta tra le compagne di nazionale Cergol (superiorità numerica) e Bianconi (tiro a schizzo) per il 9-5 a due minuti dalla conclusione. La rimonta delle giuliane si ferma al gol di Santapaola (lato corto) che vale il 9-6 finale.

Semifinali – sabato 4 marzo (orari aggiornati)

17.30 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte – diretta Rai Play

19.30 Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto – diretta Rai Play

Finali – 5 marzo

3°posto

16.00 Perdente semifinale 1-Perdente seimifinale 2

1° posto

18.00 Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 – diretta Rai Sport +HD

Arbitri designati: Daniele Bianco, Fabio Brasiliano, Luca Castagnola, Marco Ercoli, Alessia Ferrari, Roberta Grillo, Giuliana Nicolosi, Federica Rizzo. Giudice arbitro Patrizia Zappatore.

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma

Finali

2012 final four a Sori / Venosan Catania-NGM Firenze 13-12

2013 final four a Ostia / Geymonat Orizzonte Catania-Rapallo 8-7

2014 final four a Rapallo / Rapallo-Orizzonte Catania 11-10

2015 final four a Messina / Plebiscito Padova-Despar Messina 12-6

2016 final six a girone a Ostia: 1. Bogliasco Bene 13, 2. Rapallo 10, 3. Plebiscito Padova 9, 4. Mediostar Prato 6, 5. Città di Cosenza 6, 6. L’Ekipe Orizzonte 0

2017 final six a Ostia / Plebiscito Padova-Waterpolo Messina 14-5

2018 final six a Ostia / SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-12

2019 final six a Ostia / SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 6-5

stagione 2019-2020 final six a Ostia / Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 10-8

2021 final six a Ostia / Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 5-6

2022 final six a Ostia / Plebiscito PD-SIS Roma 4-6