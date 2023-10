Genoa-Milan 0-1, beffa Pulisic nel finale che gela il Ferraris

Beffa per il Genoa che cede per 0-1 contro il Milan al Ferraris.

Una rete di Pulisic a tre minuti dalla fine regala il successo al Milan a Marassi e tre punti che lo proiettano al primo posto solitario in classifica. I rossoneri vincono 1-0 una gara che il Genoa ha condotto in maniera accorta, non concedendo spazi e provando a ripartire. Nella ripresa i rossoblu sfiorano il gol con Dragusin. Pioli manda in campo Leao e Pulisic ed è proprio l’americano a risolvere il match. Nel finale rosso a Maignan, in porta Giroud. Milan primo a +2 sull’Inter, Genoa fermo a 8 punti.

Genoa-Milan 0-1: risultato e tabellino

87′ Pulisic

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All.: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Maturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Pulisic, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi.