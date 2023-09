Furti in casa a raffica: svaligiate abitazioni a Castelletto, S. Quirico e in via Frugoni

Usano un tunnel antiaereo della Seconda guerra mondiale per arrivare fino a un condominio e tentare un furto. Una volta individuato il punto preciso hanno praticato un foro e sono entrati nel condominio, senza però riuscire a entrare in alcun appartamento.

E’ successo ieri nel quartiere genovese di Castelletto. L’accaduto è stato scoperto poche ore dopo.

In un secondo caso amaro rientro dalle ferie per un residente di via Frugoni, in pieno centro a Genova.

I ladri hanno portato via soldi e gioielli per un valore di 60mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, i ladri hanno forzato la porta di ingresso e poi hanno staccato la luce per disattivare la telecamera di sorveglianza. Dopo avere razziato l’appartamento hanno chiuso la porta e sono andati via.

A San Quirico infine sono stati rubati attrezzi da lavoro per un valore di circa duemila euro. Anche su questi episodi indagano gli agenti della Polizia.