Rientra a casa dalla ferie e la trova saccheggiata | Approndimento

Maxi furto di oggetti preziosi, penne e borse griffate in un’abitazione in via Frugoni, nel centro di Genova.

Un genovese ha raccontato agli agenti di essersi assentato da casa a fine agosto e di aver trovato, al suo ritorno, la porta d’ingresso forzata e la casa messa sottosopra.

Anche la cassaforte era stata svaligiata di tutti gli oggetti, presenti, quali oggetti preziosi, una collezione di penne, borse e pellicce il tutto per un bottino ingente di circa 60mila euro.

A nulla sono servite le protezioni, quali una telecamera il cui circuito è stato interrotto.

Del caso se ne sta occupando la polizia che ha avviato i primi accertamenti con la squadra mobile e la polizia scientifica.