Gli agenti del commissariato Cornigliano oggi hanno riferito di avere arrestato un minore di 16 anni, di origine tunisine, che in poche ore ha rapinato due persone.

I fatti risalgono all’otto agosto scorso.

Il giovane nordafricano prima ha scippato un pensionato genovese di 83 anni, aggredendolo e portandogli via il borsello in via Spataro a Sampierdarena.

Poi, meno di tre ore dopo, ha rapinato una donna genovese del telefono cellulare in via Avio, sempre a Sampierdarena.

Il pensionato aveva anche tentato di inseguire il ladro, ma dopo qualche decina di metri è stramazzato in terra. Tuttavia, grazie alla sua descrizione del malvivente, gli investigatori sono riusciti a individuarlo e a denunciarlo.

Fondamentali, durante le indagini, i contributi delle immagini delle telecamere della zona.

Il minorenne nordafricano ha dichiarato ai poliziotti di essere in Italia da pochi giorni e di volere andare in Francia.