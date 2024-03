Festa del Papà, oggi musica in Piazza De Ferrari per celebrare il rapporto padre-figli. Al via l’iniziativa “Cosa hai imparato dal tuo papà?”: le frasi più belle protagoniste del maxischermo della Regione

Oggi, 24 marzo, nella settimana della Festa del Papà, Piazza De Ferrari si trasformerà in un parco di divertimenti a cielo aperto per “Gioca col Papà”, il pomeriggio all’insegna del divertimento padre – figli organizzato da Regione Liguria per celebrare tutti insieme questo prezioso legame.

A partire dalle 15 la piazza sarà animata da una vasta scelta di attività, tutte gratuite: spazio a giochi, laboratori creativi e musica, senza dimenticare le esibizioni di trampolieri, giocolieri, clown e altri artisti. Non mancherà la merenda, ovviamente a base del piatto più amato dai liguri (e non solo): la focaccia.

“Anche quest’anno vogliamo regalare una giornata di gioia e allegria per tante famiglie liguri e festeggiare tutti i papà della nostra Regione – spiega l’Assessore alla Tutela e Valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro – la figura paterna è cambiata nel corso del tempo, ma continua a rimanere un pilastro fondamentale della famiglia e accompagna il figlio nel suo percorso di crescita”.

“Per festeggiare la Festa del Papà non poteva mancare un pomeriggio di gioco, spettacoli e attività creative, tutti dedicati ai bambini e ai loro padri – commenta la Coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria, Jessica Nicolini – organizzare la festa domenica, a pochi giorni dal 19 marzo, permetterà a più persone di partecipare, dai genovesi ai turisti che sceglieranno la nostra Regione come meta per il weekend: sarà è un’ottima occasione per passare un po’ di tempo insieme, divertendosi all’aria aperta nel pieno centro di Genova”.

Ma le iniziative per celebrare la Festa del Papà non si fermano qui: ha già preso il via la “call to action” online “Cosa hai imparato dal tuo papà?”, un appello rivolto a tutti gli utenti a scrivere e condividere ricordi, esperienze ed aneddoti sul rapporto con i padri. Le frasi raccolte verranno proiettate sul maxischermo luminoso del Palazzo della Regione. Per partecipare è necessario compilare questo form online: https://forms.gle/cW12jgXcUa5EK5HG7.

Tra le frasi già arrivate, tante dichiarazioni di grande affetto e stima per i propri papà: “Da lui ho imparato a sorridere sempre, usare l’ironia come timone nel mare in tempesta”, “Da mio padre ho imparato a voler bene anche senza dirselo” e “Mio padre fanciullo nel cuore, saggio nell’anima mi ha insegnato l’amore”.

Per ulteriori dettagli si possono consultare il sito de LaMiaLiguria all’indirizzo www.lamialiguria.it e i profili social di Regione Liguria.

Marcello Di Meglio