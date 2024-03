Recco, la focaccia col formaggio Igp è al primo posto su TasteAtlas

La Focaccia di Recco col formaggio Igp conquista il primo posto nell’atlante dei cibi liguri su TasteAtlas.

Recco. TasteAtlas è un preziosissimo e aggiornato atlante online del cibo, pronto a portare i suoi lettori in giro per il mondo. In un recente articolo, comparso nella sezione cosa mangiare in Liguria, al primo posto dei top 14 Ligurian food, la focaccia di Recco col formaggio Igp conquista la vetta. Il sindaco Carlo Gandolfo ha espresso il suo apprezzamento per il riconoscimento ottenuto:

«Mi complimento con il Consorzio. È davvero un bel risultato vedere la nostra gustosa focaccia col formaggio Igp ricevere tale attenzione internazionale su TasteAtlas, che è considerato il più celebre atlante del gusto – ha dichiarato il primo cittadino – questo piatto, con le sue radici profonde nella storia e nella tradizione culinaria della nostra città, non rappresenta solo Recco ma l’intera regione Liguria».

Il sindaco ha poi proseguito lodando il lavoro del Consorzio, che ha svolto un ruolo importantissimo nel mantenere vive le tecniche tradizionali di preparazione e nel promuovere il piatto in tutto il mondo.

«Grazie al loro impegno instancabile, la focaccia di Recco col formaggio Igp è diventata un simbolo di eccellenza gastronomica che attira visitatori da tutti i continenti, desiderosi di assaporare il nostro piatto più tipico. Simili riconoscimenti sono importanti per la promozione del turismo».

Su TasteAtlas si ripercorre la storia della focaccia di Recco col formaggio Igp, con la descrizione degli ingredienti e delle caratteristiche della ricetta. ABov