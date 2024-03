Cucina | Vittoria D’Alta e Pietro Specchio in rappresentanza dell’Italia a Reims

Vittoria D’Alta e Pietro Specchio, studenti dell’istituto alberghiero Marco Polo di

Camogli, parteciperanno lunedì 26 marzo alla prestigiosa competizione “Trophée Mille

International” a Reims, Francia, in rappresentanza della Liguria e dell’Italia.

Questo concorso, ideato dallo chef Philippe Mille e patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Francese, si propone di promuovere l’eccellenza nella formazione alberghiera e la qualità dei prodotti regionali.

Vittoria e Pietro sono iscritti all’Associazione Cuochi Genova e Tigullio e sono arrivati a questo prestigioso traguardo dopo essersi aggiudicati le selezioni nell’ambito di un concorso organizzato dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi).

I due ragazzi si sono allenati duramente per prepararsi al meglio per la competizione, creando due piatti originali e ricercati come previsto dal regolamento.

Hanno lavorato con ingredienti pregiati forniti dagli organizzatori, come anatra, miele allo zafferano, champagne e cioccolato al 72%.

Il loro coach, il professore chef Eugenio Caloiero (nella foto in alto con i due ragazzi), li ha seguiti da vicino durante gli allenamenti, mentre il docente e presidente provinciale dell’Unione Regionale Cuochi Pino Zizzi e il docente Roberto Avanzino li accompagneranno a Reims.

Vittoria e Pietro sono entusiasti di rappresentare l’Italia in questa competizione

internazionale e si impegneranno al massimo per fare bella figura.

Sicuramente daranno il meglio di loro. Per seguire la gara, gli interessati possono seguire i canali social e il sito web dell’istituto alberghiero Marco Polo. Franco Ricciardi