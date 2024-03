In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Agorà Coop presenta la mostra fotografica “Il bello delle donne tra sacro e profano” presso Al Chiostro Genova, in Via Santa Maria di Castello 33, di fronte a Casa Paganini. L’esposizione di immagini sarà visitabile gratuitamente dall’8 fino al 29 marzo 2024 in orario di ufficio, weekend esclusi.

La mostra è composta da ritratti femminili realizzati dal fotografo Gianfranco Fioravanti, già geologo e progettista di impianti industriali, che ha sempre coltivato passioni culturali anche in ambito aziendale, ovviamente con un occhio di riguardo alla fotografia.

L’inaugurazione è prevista l’8 marzo alle ore 12.00 a cura di Alessandra Cecchini, referente di zona, nell’ambito delle iniziative gratuite organizzate dal Patto per il Molo, alla presenza dell’autore e dell’attore Marcello Turmolini.

La struttura medievale del III Chiostro del complesso monumentale di Santa Maria di Castello ospita oggi l’hub del Molo, una guest house e lo sportello di Starttappe.

Pur essendo convinti che le donne vadano rispettate tutto l’anno, Agorà, assieme alla Cooperativa Gente di Mare, vuole dedicare un omaggio a tutte le donne, attraverso le immagini più significative. Roberto Polleri

Per saperne di più: www.agoracoop.it