Evoofestival, seconda ed ultima giornata ai Magazzini del Cotone

Evento dedicato all’olio Evo extravergine di oliva di tutto il mondo. Oggi l’apertura al pubblico

Dopo la giornata di esordio di ieri, si svolge oggi, mercoledì 6 settembre, presso i Magazzini del Cotone, la seconda ed ultima giornata di EvooFestival 2023 Stylish Edition.

Si tratta di un evento dedicato all’olio Evo extravergine di oliva di tutto il mondo, animato da dibattiti, tavole rotonde e masterclass, aperto ad aziende, chef, ristoratori, buyer nazionali ed internazionali e oggi, anche al pubblico.

La manifestazione si svolge al terzo piano dei Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova.

“Celebriamo la biodiversità delle cultivar, l’arte degli abbinamenti gastronomici e le infinite possibilità offerte da un olio extravergine di qualità estrema, lodevole.

Un format innovativo che crea una liason tra produttori, chef ‘audaci’ e buyer per esaltare l’evoo all’ennesima potenza. Un evento di puro piacere gastronomico, che ha l’obiettivo di esplorare le diverse sfumature, i profumi e i sapori di questo straordinario prodotto”. Queste le parole degli organizzatori di EvooFestival 2023 – Stylish Edition, Manuela Vigo e Vincenzo Petisi, editori di Lodo Guide.

La premiazione dei vincitori del più antico e prestigioso concorso oleario internazionale

La manifestazione è legata al più antico e prestigioso concorso oleario internazionale.

Proprio questa sera verranno resi noti i vari vincitori delle categorie differenti dell’ “oro verde” durante una serata di gala presso l’hotel Bristol Palace, dove verranno premiati i “Volti dell’olio 2024”, riconoscimento annuale a cura di Lodo Guide.

Lodo Guide è una guida internazionale redatta in italiano e in inglese alla quale hanno collaborato anche Oliviero Toscani e Iginio Massari, nella quale vengono raccontati i territori, le aziende, le eccellenze, la storia, i profumi, le emozioni e la passione racchiuse in una bottiglia: gli oli extravergine eccellenti, lodevoli, selezionati ed esaminati da una giuria mondiale.

Una tavola rotonda nel pomeriggio

Tavola rotonda, invece, oggi, nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30.

i partecipanti alla due giorni, potranno prendere parte alla tavola rotonda sui temi della responsabilità dell’ovicoltore nel 2024, tra rivoluzione a km 0 e divulgazione etica, affrontati da Andrea di Foggia Fondatore di @ ZERO | Remote Farm e dell’imprenditoria digitale nel settore food con la pioniera Sonia Peronaci. Durante il dibattito Don Giuseppe Venneri illustrerà ai presenti “Opera Seme”. Si tratta di un progetto per il coinvolgimento dei giovani del sud nell’ambito del recupero di beni confiscati alla criminalità.

L’azienda Farchioni presenterà “Olivicoltura eroica”, progetto di sostentamento e recupero di oliveti secolari ed eroici su scala nazionale.

Le aziende presenti

Cristina Armato; Frantoio Buraschi; Oleificio Casale; Casa Libellule; Alfredo Cetrone; Cioccolini; Tenuta Cavasecca; Frantoio Cornoleda; Decimi; Frantoio Dell’eremo; Olio Della Valle; Frantoio Di Croci; Evoo Embrace; Maria Teresa Fanelli; Fazendas Do Aziete Sabia; Farchioni; Frantoio Gullo; Oleificio Guccione; Pasquale La Notte; Mandranova; Marfuga; Masoni Becciu; Piero Matarazzo; Meles Meles; Opera Seme; Famiglia Orlandi; Tenute Pagano; Marina Palusci; Sorelle Garzo; Podere Ricavo; Primoli; Puertas De Guarilihue; Americo Quattrociocchi; Querciamatta; Rodyum; Domenico Ruffino; Casale Sangiorgio; Sciabacco; Chalet Del Sole; Terre Di Demetra.

Internet: evoofestival.com

Photo Gallery