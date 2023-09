Al via EvooFestival con esperti, produttori, influencer e chef

Esperti, produttori, influencer e chef si sono dati appuntamento ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova

Al via EvooFestival Stylish Edition un evento gourmet unico e innovativo, animato da dibattiti, tavole rotonde, e masterclass, aperto ad aziende, chef, ristoratori, buyer nazionali ed internazionali che potranno intraprendere un cammino alla scoperta degli inesauribili segreti dell’oro verde.

Un evento principalmente B2B ma aperto anche al pubblico. Un vero e proprio viaggio audace e suggestivo, che dal palato conduce a ritroso, ripercorrendo i sentieri della civiltà fino alle sue origini.

Da oltre 6.000 anni l’olivo e i suoi frutti hanno intrecciato la loro presenza a quella dell’uomo. È da questo connubio indissolubile che nasce EvooFestival 2023– Stylish Edition: una due giorni dedicata alla scoperta dei migliori extravergini di tutto il mondo.

L’appuntamento è per oggi, martedì 5 e mercoledì 6 settembre ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova.

Il festival è un appuntamento unico, come testimonia la presenza di numerosi e rinomati produttori di extravergine d’oliva, di numerosi chef che avranno la possibilità di scoprire e sperimentare abbinamenti imprevedibili utilizzando le sfumature più nascoste degli extravergine provenienti dalle migliori produzioni olivicole e di buyers internazionali. Un workshop esclusivo e dinamico, i cui protagonisti saranno gli EVOO.

Un evento dove addetti ai lavori, olivicoltori, influencer, potranno confrontarsi, sempre all’insegna della condivisione e della scoperta, sulla biodiversità delle cultivar – un patrimonio nostrano da salvaguardare – sull’arte degli abbinamenti gastronomici, sul futuro dell’olivicoltura, intorno alla necessaria e urgente questione di un’economia realmente green e poi, ancora, sul marketing legato alle produzioni olivicole e sul design; il tutto attraverso una tavola rotonda sui temi del lavoro, dell’ambiente, della cultura e del turismo analizzati da esperti del settore.

“Celebreremo la biodiversità delle cultivar, l’arte degli abbinamenti gastronomici e le infinite possibilità offerte da un olio extravergine di qualità estrema, lodevole. Un format innovativo che crea una liason tra produttori, chef “audaci” e buyer per esaltare l’evoo all’ennesima potenza.

Un evento di puro piacere gastronomico, che ha l’obiettivo di esplorare le diverse sfumature, i profumi e i sapori di questo straordinario prodotto”, spiegano gli organizzatori di EvooFestival 2023 – Stylish Edition, Manuela Vigo e Vincenzo Petisi, che da anni attraverso il più antico e prestigioso concorso oleario internazionale, lavorano per rilanciare e far crescere la cultura olearia in Italia e nel mondo.

E che attraverso LODO Guide, una guida internazionale redatta in italiano e in inglese alla quale hanno collaborato anche Oliviero Toscani e Iginio Massari,hanno deciso di raccontare i territori, le aziende, le eccellenze, la storia, i profumi, le emozioni e la passione racchiuse in una bottiglia. Oli extravergine eccellenti, lodevoli, selezionati ed esaminati da una giuria mondiale.

Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano e pioniera della cucina/food nel digitale; gli influencer Francesco Aquila e Antonio Colasanto, rispettivamente vincitore e finalista della decima edizione di Masterchef, sono solo alcuni dei personaggi che parteciperanno alla due giorni, che permetterà conoscere i migliori extravergine di oliva provenienti da ogni continente.

EvooFestival 2023 – Stylish Edition è soprattutto un viaggio sensoriale, un evento gourmet innovativo che mira all’esplorazione degli aromi ora delicati, ora intensi dell’oro verde; un cammino volto alla scoperta dei più incredibili oli extravergine mai prodotti, che col loro bouquet di fragranze riconoscibili o inaspettate ricordano luoghi e profumi di territori dormienti nei cassetti della memoria odel tutto sconosciuti, ma gli uni e gli altri avvolti dall’essenza della natura e dal lavoro dell’uomo.

Il programma di EvooFestival 2023 si svilupperà martedì 5 e mercoledì 6 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 quando, una quarantina di aziende del settore oleario e diversi chef, ristoratori e buyer provenienti da tutta Italia, potranno presentarsi, confrontarsi e degustare i migliori extravergine di oliva.

Per l’occasione saranno allestite delle cooking station per creazioni degli chef e abbinamento oli in real time. Un evento principalmente B2B ma straordinariamente aperto anche al pubblico (B2C).

Martedì 5 dalle 11.30 alle 13.00 al terzo piano dei Magazzini del Cotone si svolgerà la Masterclass di avvicinamento all’EVOO diretta dal Capo panel Giulio Scatolini, ambasciatore delle DOP nel mondo.

Durante l’appuntamento i migliori esperti del settore insegneranno ad assaggiare l’olio extravergine di oliva, a scoprirne le peculiarità e le caratteristiche, per apprezzare le inesauribili sfumature dell’oro verde.

La prima giornata si concluderà alle ore 18.00, per dar tempo agli interessati di proseguire il viaggio alla scoperta dell’EVOO prendendo parte alla serata gourmet organizzata dal ristorante stellato San Giorgio, in Viale Brigata, 69 Rosso e aperta al pubblico. A partire dalle ore 20.00, su prenotazione, i partecipanti potranno degustare la selezione di 3 oli d’eccellenza utilizzati ed esaltati neipiatti di chef Samuele Di Murro. Per prenotazioni e informazioni 3479106339.

Mercoledì 6 settembre dalle 14.00 alle 15.30 i partecipanti alla due giorni, potranno prendere parte alla tavola rotonda sui temi della responsabilità dell’ovicoltore nel 2024, tra rivoluzione a km 0 e divulgazione etica, affrontati da Andrea di Foggia Fondatore di @ ZERO | Remote Farm e dell’imprenditoria digitale nel settore food con la pioniera Sonia Peronaci.

Durante il dibattito Don Giuseppe Venneri illustrerà ai presenti “Opera Seme”, progetto rilevante per il coinvolgimento dei giovani del sud nell’ambito del recupero di beni confiscati alla criminalità; l’azienda Farchioni presenterà “Olivicoltura eroica”, progetto di sostentamento e recupero di oliveti secolari ed eroici su scala nazionale.

Al termine della giornata è prevista la cena di Gala – su invito – presso l’hotel Bristol Palace, dove verranno premiati i “Volti dell’olio 2024”, riconoscimento annuale a cura di Lodo Guide.

Fra gli chef presenti alla due giorni i due stellati di Genova Ivano Riccobono di The Cook e Samuele Di Murro del ristorante San Giorgio di Danilo Scala. Tra le numerose aziende locali, nazionali ed internazionali presenti si segnala in qualità di main sponsor Farchioni 1780, mentre come sponsor tecnico il panificio genovese bio Panedellanno1000.

Internet: evoofestival.com