Entella, Zamparo: Partita tosta vinta contro un avversario difficile

L’ex della gara Luca Zamparo ha commentato così la vittoria per 1-0 con la Reggiana dell’Entella.

“È stata una partita difficilissima, tosta, contro una squadra molto forte. Partivamo con l’obbligo di vincere la partita e sapevamo che non sarebbe stato facile. Ci siamo riusciti ed è merito di tutti, ringrazio personalmente il gruppo di tifosi che è venuto a sostenerci e gli chiedo di seguirci anche a Cesena per darci una mano”.

“La vittoria è importante perché in caso di sconfitta probabilmente sarebbe terminato il sogno primo posto. Ci siamo detti di stare tranquilli e di rimanere in partita per poi cercare un episodio, è andata così ed è merito di tutti, dobbiamo continuare su questa strada.

“Tornare in questo stadio e vincere in questo modo è stata un’emozione particolare, sono felice di averla provata e spero di provarne altre in futuro”.