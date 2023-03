300 velisti in gara ad Andora per il titolo europeo degli ILCA 6 e 7

310 velisti di 41 nazioni si contendono al largo di Andora i titoli continentali Open e Senior degli ILCA Grande soddisfazione per il presidente Giovanni Bencivenga e per il sindaco Mauro De Michelis

SAVONA. 13 MARZ. Ha preso il via ieri ad Andora, il Campionato Continentale della classe ILCA. Le condizioni meteo purtroppo hanno consentito la disputa di una sola prova soltanto per la flotta degli ILCA 7. Oggi sono in programma, vento permettendo, tre prove. Il Circolo Nautico Andora ospita così un altro Campionato Europeo della vela: questa volta si tratta del campionato Senior ed Open delle Classi ILCA 6 e7. La manifestazione internazionale, che vede impegnati ben 310 velisti, si concluderà venerdì 17 marzo.

Ad organizzare l’importante evento internazionale velico è il Circolo Nautico Andora guidato da Giovanni Bencivenga. “C’era grande attesa per il valore tecnico dell’evento- dicono gli organizzatori- con due flotte di altissimo livello: 193 ILCA 7 maschili classe olimpica da 41 Paesi, 117 ILCA 6 femminili classe olimpica da 41 Paesi e 71 ILCA 6 maschili da 15 Paesi. E sono presenti in massa anche i timonieri italiani”.

Sono ben 27 in ILCA 7, di questi la FIV ha convocato Lorenzo Brando Chiavarini (FV Riva) ed Alessio Spadoni (Società Triestina della Vela) che saranno seguiti dal tecnico Giorgio Poggi. Convocati anche Cesare Barabino (YC Costa Smeralda), Attilio Borio ( CV La Spezia), Pietro Giacomoni (CV Portocivitanova), Dimitri Peroni (Fiamme Gialle) e Roberto Rinaldi (CV Roma) del gruppo Sviluppo che saranno seguiti dal tecnico Francesco Marrai.

Negli ILCA 6 donne ci sono 18 italiane. La FIV ha convocato Silvia Zennaro (Fiamme Gialle), Chiara Benini Floriani (Fiamme Gialle) e Giorgia Della Valle (CV Torbole) che saranno seguite dal tecnico Egon Vigna, mentre per il gruppo sviluppo si tratta di Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village), Emma Mattivi ( FV Riva) e Carlotta Rizzardi (CV Torbole) che saranno seguite dal tecnico Francesco Caricato. Sono 25 i timonieri italiani negli ILCA 6.

Grande soddisfazione per l’evento che vede per una settimana Andora capitale europea degli ILCA è stata espressa anche dal primo cittadino:“ La manifestazione velica degli ILCA– spiega Mauro De Michelis- organizzata dal Circolo Nautico Andora rappresenta una importante occasione di promozione per la nostra città. Al campionato prendono parte infatti velisti provenienti da più di 40 Paesi che sicuramente attraverso il passa parola tornati a casa parleranno della loro esperienza e contribuiranno a far conoscere le bellezze del nostro mare e del nostro territorio”.

CLAUDIO ALMANZI