Entella, Tenkorang: arrivata la vittoria che volevamo con il Pontedera

Un gol pesantissimo, un gol da 3 punti. Le parole del match-winner Joshua Tenkorang.

“È stata una bella partita, non abbiamo mai mollato, siamo arrivati su tutte le seconde palle e non abbiamo avuto la frenesia di fare gol. Sapevamo che prima o poi saremmo riusciti a sbloccarla. In settimana ci siamo allenati benissimo e per fortuna è arrivato il risultato che desideravamo”.

“Ringrazio i nostri tifosi che ci sostengono sempre, ci hanno dato la carica dal primo minuto. Non dobbiamo abbassare la guardia e concentrarci immediatamente sulla partita di giovedì”.

“Sono davvero contento per il gol, dopo due mesi e mezzo di stop sono rientrato e oggi ho trovato una rete importantissima. Ringrazio i prof, lo staff e i compagni che mi hanno aiutato e sostenuto”.