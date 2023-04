SAVONA – Per celebrare la Settimana Santa e comprendere a pieno il profondo messaggio della Sequela di Cristo non ci può essere che la toccante mostra dedicata ai Sacerdoti di Guerra visitabile in Seminario nella “Città delle Torri”. E’ la Biblioteca Diocesana intitolata a Monsignor Alessandro Piazza, che si trova all’interno del Seminario Vescovile, ad ospitare questo omaggio al Vescovo Angelo Cambiaso ed ai suoi devoti e cari sacerdoti caduti come innocenti eroi durante il Secondo conflitto mondiale.

Anima di questa iniziativa ed accompagnatrice durante l’itinerario della visita (per chi vorrà approfittare di questa occasione imperdibile di riflessione sulla Fede e sulla Storia) è la dottoressa Valeria Moirano che ha allestito l’evento in collaborazione con Germano Podda, Giovanna Isolica, Aldo Gorini, Antonio Rolandi Ricci, Elisa Bruzzone, Gabriella Ardissone, Don Giampiero Serrato, Giovanni Gandolfo, Giuseppina e Gianfranco Mandara, Luisa Vassallo, Marilena Boragno, Don Pablo Aloy, Poalo Barbera, Roberto Badano, Padre Tomasz, Velia e Mariarosa Zorzi.

La Biblioteca del Seminario ad Albenga organizza importanti iniziative divulgative e culturali, mostre ed incontri. La mostra documentaria: “Sulla via della Croce: storie di Sacerdoti in guerra” è dedicata a toccanti episodi e momenti legati alla storia della fede nella nostra diocesi durante il secondo conflitto mondiale. I sacerdoti a cui è dedicata sono Don Giuseppe Abbo, Don Santino Glorio, Don Stanislao Barthus, Don Guido Salvi, Don Andrea Testa, Don Pietro Enrico, Don Michele Serrato e Don Giuseppe Montrucchio.

“Si tratta- ci ha spiegato la stessa Moirano- di Sacerdoti che non hanno dimenticato il senso della loro vocazione e del loro compito nella bufera della Seconda Guerra Mondiale. Sono otto religiosi della nostra Diocesi che hanno dato la loro vita per restare vicini al loro gregge, insieme al loro Vescovo, monsignor Angelo Cambiaso. Essi sono i protagonisti della nostra mostra documentaria che proseguirà fino al 7 aprile e che rappresenta un piccolo, ma doveroso omaggio a questi preti che hanno sacrificato la propria vita per difendere i propri parrocchiani”.

Il percorso proposto si snoda attraverso i locali della Biblioteca in un alternarsi di pannelli corredati da note biografiche e fotografie, oggetti e pubblicazioni dedicati al drammatico momento storico che i sacerdoti hanno attraversato. “La preparazione dell’evento – prosegue la dottoressa Moirano- è consistita in un recupero memoriale condotto grazie al materiale documentario custodito nella Biblioteca Diocesana ed alle fonti orali, ai ricordi dei pochi ancora in vita che hanno conosciuto questi Pastori o dei loro parenti”. La mostra sarà visitabile fino al 7 aprile, dalle ore 15 alle 18.

“La scelta delle date – conclude la Moirano- non è stata arbitraria; la collocazione della mostra a ridosso e nel corso della Settimana Santa indica l’obiettivo dell’esposizione: la ricostruzione di una vicenda storica documentata, ma soprattutto la proposta di un cammino di meditazione sulla fede, dono di Dio capace di illuminare anche i passaggi più dolorosi della storia”. Come afferma Papa Francesco nella Lumen Fidei: “la fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna”. I sacerdoti a cui è dedicata la mostra hanno dato piena testimonianza di essere accanto ad ogni uomo “nell’ora più buia”. I visitatori vengono suddivisi in gruppi: ogni gruppo viene accompagnato alla scoperta dell’esposizione con una visita guidata della durata di circa 50 minuti. Per motivi organizzativi è perciò necessaria la prenotazione che può essere fatta al numero 3668254229.

La Biblioteca della Diocesi di Albenga-Imperia, guidata da Monsignor Guglielmo Borghetti, possiede oltre 60 mila volumi ed offre numerosi servizi: consultazione, prestito, visite guidate, laboratori didattici, incontri culturali e conferenze che, pur nella diversità dei temi e nella multiforme tipologia, intendono valorizzare e promuovere la conoscenza della biblioteca come luogo di trasmissione della cultura. E’ aperta al pomeriggio dal martedi al venerdì dalle 15 alle 18 e su appuntamento dalle 10 alle 13 il martedì e giovedì. A dirigerla è il Canonico Monsignor Giovanni Battista Gandolfo, coadiuvato dal vice direttore Don Francesco Ramella, mentre l’addetta è la dottoressa Valeria Moirano. Per avere maggiori informazioni sulle molteplici iniziative della biblioteca è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@diocesidialbengaimperia.it

CLAUDIO ALMANZI