Entella-San Donato, Volpe: dobbiamo ripartire dopo Cesena

Terzo impegno in sette giorni per i biancocelesti. Oggi l’Entella scenderà in campo al Comunale con l’obiettivo di riprendere la propria marcia e cancellare la notte di Cesena.

“Si riparte dalla forte consapevolezza del percorso fatto sino ad adesso“, commenta Mister Volpe in sede di presentazione, “Abbiamo 65 punti, siamo secondi in classifica a 4 punti dalla prima e questa è una cosa importante che non dobbiamo assolutamente dimenticare. Sulla partita di Cesena penso francamente che ci sia poco da recriminare, nel senso che c’è stato un blackout generale, ma questo non cancella quanto di buono fatto da questi ragazzi fino a oggi.

Sicuramente il calendario non ci ha agevolato, mettendoci di fronte due scontri diretti consecutivi in trasferta nel giro di 3 giorni, detto questo, domani si torna in campo e non c’è tempo per pensare al passato. L’unica cosa che dobbiamo fare è concentrarci su quello che possiamo ancora portare a casa in queste ultime sei partite. Il nostro presente ci dice che domani giocheremo una partita importantissima, come lo saranno tutte da qui alla fine, e che in palio ci saranno punti pesanti.

Le partite sono tutte da giocare, ogni settimana ne abbiamo la dimostrazione in ogni categoria. Ciascuna squadra ha il proprio obiettivo e quando si entra nella fase finale dei campionati, ogni gara ha un alto coefficiente di difficoltà. Noi però ci siamo e vogliamo dire la nostra fino alla fine“.