Pallanuoto, il Lerici riceve la S. Giorgio

Per la 12.a giornata del campionato di Serie B nazionale di pallanuoto maschile, Girone 2, il Lerici Sport capolista ospita sabato 18/3 (ore 15) alla piscina spezzina “Mori” la Waterpolo San Giorgio Genova; mancano gli squalificati per una giornata Alessandro Iaci e il giovanissimo Francesco Vangi che contro il Rapallo aveva segnato 2 volte: proteste il primo e gioco violento il secondo.

Iaci è un attaccante e Vangi un difensore.

Non gioca il Lerici femminile, che tornerà in acqua il 26 a Sori, queste piuttosto le altre partite in programma nel turno fra gli uomini…Aragno Rivarolesi Genova-Vis Nova Roma, Libertas Rari Nantes Perugia-Pirates Osimo An, Nuoto Rapallo-Delta Roma, Sea Sub Modena-Marina di Carrara.