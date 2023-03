Basket, weekend teso per la Landini

Lerici – Weekend col fiato sospeso per la Gino Landini Lerici che, al di là dell’impegno di domenica 19/3 alle ore 18 contro il Valpetronio a Casarza Ligure, rischia di trovarsi fuori dalla corsa per i playoff qualora sabato 18 l’ Ospedaletti vincesse al Palaravizza di Alassio con la New Basket Ponente (18.30) anche se ciò sembra difficile dato che la New Basket è terza in questa “fase a orologio” della Serie D ligure mentre l’ Ospedaletti sesto…

Per la cronaca ai lericini, oltre al da tempo lungodegente capitan Simone Pipolo, manca pure l’ala Fabio Giambrocono: rottura del perone della caviglia sinistra nel match appena perso per un soffio contro la capolista Aurora Chiavari in casa; ne avrà dunque per un pezzo anche lui.

Infine Aurora Chiavari-Villaggio e Bvc San Remo-Follo, entrambe domenica alle sei, le altre due gare in programma in questo fine settimana.