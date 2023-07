Elezioni 2024, Rosso: a settembre vertice centrodestra ligure a Sanremo

“Quelle del 2024 saranno elezioni molto importanti e vedranno il centrodestra protagonista in Europa, in Italia e ovviamente in Liguria ed è per questo che ritengo che sia opportuno riunire la coalizione di governo per iniziare a focalizzarci sull’impegno elettorale e non farci trovare impreparati dalla duplice, se non triplice, chiamata al voto con le europee, le amministrative e la possibile aggiunta del ritorno al voto di primo livello per le provincie. Per questo ho sentito tutti i coordinatori regionali che hanno accettato di vederci a settembre a Sanremo”.

Lo ha dichiarato oggi il commissario regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso, spiegando il motivo per cui ha proposto ai coordinatori regionali di Lega (Rixi), Forza Italia (Bagnasco), Noi con l’Italia/Noi Moderati (Bissolotti) e al governatore ligure Toti, di convocare un tavolo politico regionale per affrontare il tema delle elezioni amministrative del 2024.

“Abbiamo scelto Sanremo non solo perché è il Comune più grande della Liguria a essere chiamato al voto l’anno prossimo, ma soprattutto per il suo grande valore simbolico perché è stato il primo Comune in Liguria a essere stato conquistato nel 1995 e il prossimo anno si ripresenta la possibilità di tornare al governo di questa città la cui notorietà e importanza travalica i confini regionali. Appuntamento, quindi, a settembre per il centrodestra unito che guida il Paese e la Liguria”.