Far West in corso Monte Grappa: volano lame e bottiglie di vetro. Strada chiusa

Rissa per strada e la zona bassa di corso Montegrappa chiusa per un paio di ore dagli agenti della Polizia locale ieri sera a Genova per la possibile presenza di un uomo in fuga, armato di pistola, allo sbocco del tunnel di Borgo Incrociati.

Caos nella zona e intervento delle Forze dell’ordine, terminato con le denunce di tre uomini, di cui al momento non è stata fornita la nazionalità. Uno è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi, avendo con sé un coltello di grosse dimensioni.

Il violento alterco è cominciato con una discussione tra due coppie di fidanzati.

A seguito dell’intervento degli agenti delle Volanti e di quelli della Polizia locale, l’uomo armato è stato trovato in mezzo alla strada con l’ambulanza già sul posto. Un altro, inoltre, ha tentato di fuggire.

Una giovane poco prima aveva fermato in via Canevari una pattuglia, raccontando alle Forze dell’ordine che uno dei contendenti era armato di pistola, di cui però non è stata trovata traccia.

Gli agenti hanno trovato un uomo a centro strada completamente ubriaco e lo hanno bloccato e disarmato del coltello. Ha riferito di essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Un 18enne è stato poi soccorso e trasportato al San Martino per le ferite riportate in codice giallo.