Domenica l’avventura per i bambini Triora Hogwarts

Domenica 9 agosto 2020, dalle ore 11, nel borgo Triora, arriveranno i Professori del Genova Hogwarts Express, creando l’atmosfera magica nel Borgo di Triora. Dopo il successo dei trenini magici di Casella e della Maniera di Gambatesa, ecco la nuova avventura Triora Hogwarts.

Una giornata per i bambini.

Ingannati dalle lezione di pozioni magiche di Piton, gli incantesimi di trasfigurazione di Minerva McGranitt, erbologia con la Pomona Sprite, le interviste magiche di Rita skeeter e infine le maledizioni senza perdono di Bellatrix lestrange. Previste tante tante attività per sorprendere grandi e bambini.

Una giornata in cui si vive Triora attraverso l’atmosfera unica della Saga del maghetto più famoso del mondo che per l’occasione è presente per fotoricordo insieme a Daruma Foto.

Lo spettacolo continua alla sera con un percorso itinerante notturno tra le vie del borgo in cui le streghe di Hogwarts rievocano le streghe di Triora in un crescendo emozionale per grandi e piccini. Le attività del giorno non sono da prenotare come lo spettacolo alla sera. L’evento gratuito.

Programma: dalle ore 10:30

Chiara Truccabimbi vi renderà protagonisti di Triora Hogwarts 2020

Sabina di Terra di Confine, mostrerà i suoi rapaci, splendide creature anche loro protagonisti della saga del maghetto Harry.

Mostra di disegno e pittura a tema dedicate al celebre film e i suoi personaggi

dalle ore 14:00

“Smistamento nelle Case con il Cappello Magico” Grifondoro – Corvonero – Serpeverde – Tassorosso

“Lezione di Erbologia con la professoressa Pomona e la sua mandragola urlante”

“Lezione di Pozioni magiche con Professore Piton”

“Gran Ballo con Professoressa MC Granitt”.

“Lezione di Occlumanzia e Nuove Maledizioni senza perdono con Bellatrix Leatrange”.

“La grande sfida sui segreti di Hogwarts presentata da Rita Skeeter”dichiarazione dei vincitori e parata finale.

-Alle ore 21:00 Le streghe di Hogwarts, spettacolo itinerante dedicato alle streghe della saga più famosa del mondo.

A cura di Avventure Cittadine Genova.

All’ interno del borgo saranno allestiti alcuni spazi con piccole scenografie per fare delle foto a tema Hogwarts. Chi vorrà potrà taggare Triora da Scoprire e LiberArte FamKore’ Associazione Culturale per condividere con noi la vostra magica esperienza, tutte le foto postate saranno condivise sulle pagine dell’ evento