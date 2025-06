Alla scoperta di Sanremo: i luoghi da visitare assolutamente

Sebbene il suo nome sia comunemente associato al Festival della Canzone Italiana e a un’immagine di sfarzo e notorietà, Sanremo custodisce un’anima sfaccettata che attende solo di essere scoperta da chi desidera andare oltre le apparenze.

La sua reputazione di capitale dell’intrattenimento, costruita attorno a eventi mediatici di grande portata e a luoghi iconici, rappresenta infatti soltanto la punta di un iceberg, dal momento che al di sotto di questa facciata scintillante si cela un patrimonio di inestimabile valore storico, culturale e paesaggistico. Questo itinerario è pensato proprio per guidare il visitatore attraverso le sue diverse anime, svelando come la città dei fiori sia in realtà un mosaico di esperienze uniche e indimenticabili, capaci di affascinare ogni tipo di viaggiatore.

Il cuore pulsante della musica: il Teatro Ariston

Punto di partenza quasi obbligato per chiunque voglia comprendere l’identità cittadina, il Teatro Ariston non è semplicemente il palcoscenico che ogni anno cattura l’attenzione di un’intera nazione, ma costituisce, insieme ad altre celebri istituzioni come il casino, il cuore pulsante della vita mondana e dell’intrattenimento sanremese. A differenza di altri luoghi dedicati principalmente allo svago, l’Ariston si rivela un’istituzione culturale vibrante durante tutto l’arco dell’anno, la cui programmazione spazia dal cinema d’autore a importanti stagioni di prosa, dimostrando come la sua funzione vada ben oltre la settimana del Festival.

Un tuffo nel passato: la Pigna

Lasciandosi alle spalle lo sfarzo e la modernità delle vie principali, si potrà compiere un vero e proprio viaggio nel tempo addentrandosi nella Pigna, il quartiere medievale che costituisce il nucleo originario di Sanremo. Questo affascinante dedalo di caruggi, piazzette nascoste e ripide scalinate si avvolge su sé stesso in una spirale in salita, invitando il visitatore a una scoperta lenta e silenziosa, in netto contrasto con la vivacità della città moderna. L’esplorazione culmina con la salita al Santuario della Madonna della Costa, un luogo da cui lo sguardo può spaziare liberamente su tutta la città e sul golfo, offrendo una prospettiva unica che ripaga ampiamente della passeggiata.

Eleganza e relax sul lungomare

Per coloro che desiderano invece immergersi nelle atmosfere raffinate della Belle Époque e assaporare la brezza marina, il Lungomare Imperatrice è una tappa assolutamente irrinunciabile. Questa sontuosa passeggiata, il cui nome omaggia la zarina russa che donò le maestose palme che ancora oggi la adornano, si snoda elegantemente lungo la costa, offrendo un colpo d’occhio spettacolare sul mare e fungendo da accesso privilegiato alla famosa Pista Ciclabile del Ponente Ligure, che permette di esplorare il litorale in modo attivo e sostenibile.

Oasi di pace e colori: le ville e i giardini

A testimonianza della sua anima più verde e aristocratica, Sanremo vanta un patrimonio di ville storiche e giardini sontuosi, tra i quali spicca senza dubbio Villa Nobel, la dimora in cui Alfred Nobel decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Mentre questa residenza oggi funge da museo per celebrare le intuizioni del grande scienziato e il suo lascito all’umanità, a poca distanza il parco di Villa Ormond invita i visitatori a perdersi in un vero e proprio orto botanico, dove specie vegetali provenienti da ogni continente creano un’oasi di pace e di colori straordinaria, ideale per una pausa rigenerante.