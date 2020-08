Si conclude con successo l’Expo Alta Val Trebbia

Expo Alta Val Trebbia, Tra web e realtà: Un successo contro ogni aspettativa. Di seguito il resoconto di chi ha organizzato la manifestazione.

“Grazie Grazie Grazie! Grazie ai nostri espositori, grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato creando eventi sul territorio, creando innovazione…ma sempre nella tradizione.

Non potevamo che iniziare questo nostro comunicato ringraziando di cuore chi ci ha sostenuto in questa pazza idea di fare un’expo in un momento così difficile.

Expo Altra Val Trebbia: Tra web e realtà, adesso lo possiamo dire, è stato un vero successo! Abbiamo superato le nostre aspettative e i nostri obiettivi.

Abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a portare persone e turisti in Val Trebbia, questo era il nostro primo obiettivo e si, lo abbiamo raggiunto.

Abbiamo permesso, nonostante tutte le difficoltà, di far lavorare le nostre aziende.

Abbiamo contribuito, sicuramente non abbastanza, a portare persone nei ristoranti locali, che in alcuni casi hanno aperto in occasione proprio di Expo Alta Val Trebbia.

Grazie alle visite organizzate abbiamo portato moltissime famiglie e bambini al museo della cultura contadina di Montebruno, a far vivere il “sentiero delle Favole” grazie a uno spettacolo itinerante creato dalla piccola compagnia teatrale “I Figgi della Bella de Turriggia” che raccontava la bellissima favola “una zuppa di sasso”.

Insieme al Parco dell’Antola abbiamo contribuito a far conoscere il bellissimo territorio della Valle, con tutte le date delle visite organizzate praticamente “full booked”.

Non vogliamo dimenticare gli eventi organizzati con Forest Bathing Liguria, che hanno avuto un successo straordinario, così come la “caccia”, ma solo fotografica, al lupo con Paolo Rossi Wolves Photographer e Davide Costa Guida Ambientale.

Grande successo delle mostre fotografiche allestite nel paese di Rovegno, e nel mercato dei sapori in piazza. Mostre di straordinaria qualità e per questo non possiamo che ringraziare Giovanni Cordera per la sua “Viaggio in Alta Val Trebbia” e Flaminia Caroli per averci concesso l’onore di ospitare “I talenti di Bepi Caroli: 40 scatti dal set” a un anno dalla scomparsa di Bepi Caroli straordinario talento fotografico.

Ma è stata la nostra scommessa di volere fortemente creare un Expo Alta Val Trebbia virtuale, attraverso i social e alla nostra piattaforma SHOW CLOUD! a riempirci di orgoglio.

Un successo straordinario nonostante il periodo poco propizio per i siti web: oltre 2000 visitatori unici sul sito in meno di due settimane, oltre 9000 pagine visitate, oltre 50 ordinazioni di prodotti e visite sulla piattaforma “SHOW CLOUD!” creata per noi da Isola che non c’è srl, senza contare le decine e decine di richieste di informazioni e prenotazioni via email.

I nostri espositori hanno ricevuto centinaia di visite nei loro stand virtuali, così come gli spettacoli che molti artisti ci hanno dedicato, come hanno fatto Marco Rinaldi, Mike fC e i Demueluin solo per citarne alcuni.

Anche online le gallerie Fotografiche hanno riscosso un successo straordinario che ha portato moltissime persone a informarsi e a interagire con i curatori.”