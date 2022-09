Domenica a La Brigue con il professor Carlo Lanteri

SAVONA. 14 SETT. Un gruppo di appassionati d’arte della Diocesi di Albenga-Imperia ha organizzato per domenica prossima una gita a Briga Marittima. Ad accompagnare la comitiva sarà l’ ideatore dell’iniziativa, il professor Carlo Lanteri che nei giorni scorsi ha tenuto anche una interessante ed approfondita conferenza, con proiezione di immagini, su “La Cappella Sistina delle Alpi Marittime: Notre Dame des Fontaines”. La conferenza ha avuto proprio lo scopo di preparare la visita di questo luogo incantevole della Valle delle Meraviglie. La precedente gita organizzata dal gruppo, accompagnato dallo stesso Lanteri, noto studioso ed esperto d’arte cristiana, è stata quella in cui il professore ha guidato in Francia una comitiva di una cinquantina di amanti dell’arte, fra cui molti soci dell’Unitrè ingauna, alla visita della Abbazia Cistercense di Thoronet, intitolata: “Il bianco manto dei chiostri”. “La visita a Thoronet- ci ha spiegato Lanteri- è stata motivata dal desiderio di far riflettere ciascuno dei presenti sul fatto che quando cerchiamo di ricostruire il passato, spesso ci sembra di parlare di cose belle, ma morte. Io ho voluto invece portare i partecipanti a vivere un reale incontro umano, pieno e vivace, con queste cose che ci testimoniano il passato. Per quanto concerne i monaci cistercensi, essi ci testimoniano una vita di uomini che hanno fatto una scelta radicale: seguire un ideale nel cui orizzonte viverla ed a cui conformarla. Anche questa visita a Notre Dame de Fontaines mi auguro che possa essere l’occasione per far riflettere i presenti sulle molteplici simbologie contenute in ogni aspetto di questo incantevole luogo e che sia anche utile ad arricchire la loro esperienza umana”. La partenza è prevista per le ore 6 e 30 da Pietra Ligure, alle ore 7 da Albenga (casello autostradale) ed alle 7 e 20 da Imperia Est ed alle 7 e 45 da Arma di Taggia. Alle ore 10 è previsto l’arrivo a La Brigue per la visita alla Collegiata ed al centro storico. Nel pomeriggio alle ore 15 ci sarà la visita al celebre Santuario di Notre Dame de Fontaines. L’ accompagnatore, Carlo Lanteri, un valido insegnante che, da tanti anni, è impegnato in un profondo lavoro di formazione a favore dei giovani, costantemente profuso con umile e coinvolgente coerenza, nella consapevolezza che dall’esempio nasce il risultato. Dottore in Lettere Antiche e laureato in Teologia, Lanteri, con il garbo e la serietà del vero educatore e dell’autentico esteta, riesce a proporre, con passione ed arguto spirito critico, agli adulti ed ai giovani, ed in particolare agli studenti del Liceo classico e scientifico di Albenga, rispetto e attaccamento alla cultura religiosa, artistica e storica della Liguria e delle Terre Brigasche, di cui Lanteri è orgogliosamente originario. Abile narratore, eccellente affabulatore, come scrittore e studioso di beni culturali e artistici del territorio, è anche autore di vari ed interessanti volumi e pubblicazioni. E’ il vice direttore dell’importante rivista culturale “A Vastera”. Sempre disponibile alla divulgazione, contribuisce con conferenze, gite ed iniziative culturali, a sensibilizzare alla conoscenza dei monumenti e delle opere d’arte in particolare del vasto territorio della Diocesi di Albenga-Imperia. Grande esperto di iconografia e simbologia, avverso a ogni formalismo ed apparenza, insegna con ardore a cercare i segni essenziali, a contemplare la bellezza e lo stupore, che scopre nel divino. A conservare le tradizioni, a rispettare i valori e le istanze, culturali, sociali e religiose, che convivono con i criteri di speranza, che invita a valorizzare quotidianamente.

CLAUDIO ALMANZI