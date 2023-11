Domani sera a La Zafra di Chiavari incontro 800 anni di Presepe

Domani, venerdi 24 novembre, incontro serale prenatalizio “800 anni di Presepe – Greccio 1223/2023” organizzato a Chiavari dalle ore 21 da Paolo Bonini della Libreria La Zafra” in collaborazione con l’Opera Diocesana “Madonna dei Bambini” e Villaggio del Ragazzo di Cogorno.

“Continuo il lavoro della libreria affrontando il periodo di Avvento e mi rendo conto che la produzione di libri per ragazzi sul Natale (ogni anno sempre più) subisce il grosso condizionamento del cosiddetto mercato: sempre più elfi, nanetti, orsi, renne e alberi e sempre meno riferimenti alla nascita di Gesù” – afferma Bonini.

Per questo Bonini ha pensato di invitare Anna Formaggio, illustratrice chiavarese che lavora da anni a Milano e che ha da tempo realizzato libri sull’argomento, a presentare i suoi lavori. Bonini ha trovato collaborazione da parte dell’Associazione Amici di Simone e delle Scuole Maria Luigia e ha organizzato per domani sera alle ore 21 nella Tensostruttura del Maria Luigia in Via Santa Chiara 20 un incontro con Anna Formaggio per presentare le sue realizzazioni e in particolare il Calendario d’Avvento ” 800 anni di Presepe – Greccio 1223/2023 ” edito da Biblioteca Francescana.

Üer info e contatti: Paolo Bonini Libreria La Zafra, Via Vittorio Veneto, 32, 16043 Chiavari, tel. 0185301444, email lazafra@libero.it.

Marcello Di Meglio