Calcio – Al Levanto il derby col Cadimare

Levanto – A Moltedi, incontro dominato dal Levanto, ma di fronte a un Cadimare ordinato e preciso. Buone parate di entrambi i portieri testimoniano che il Cadimare, dotato di buoni giovani, tranne che magari nell’ultima mezz’ora di gioco, non è stato di certo a guardare.

Le reti al “Raso Scaramuccia”: al 38′ Cadimare in vantaggio con il giovane Bartoletti, vera e propria spina nel fianco della miglior difesa del Girone B della Promozione ligure, il quale proprio su un malinteso difensivo s’impossessa della palla e si “invola” a rete concludendo imparabilmente da pochi passi. Al 79′ pareggio di Bonati, a seguito di uno dei 10 calci d’angolo (a 2) dei padroni di casa, battuto da Barilari: arriva come un treno Bonati che “incorna” a rete. Al 90′ dopo l’ennesimo batti e ribatti in area di rigore cadamota, Lagaxio trova il pertugio e mette rasoterra nell’angolino più lontano dove Pietra stavolta non può nulla.

Tabellino.

LEVANTO – CADIMARE 2 – 1

MARCATORI: 38′ Bartoletti, 79′ Bonati, 90′ Lagaxio.

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora (Folli); Ambrosini, Defilippi, Bonati; Bagnasco (Lagaxio), Daniello (Del Vigo), Righetti (Rezzano); Barilari e Tuvo (Villa). All. Agata.

CADIMARE: Pietra, Ferrari, Caneri; Belatti, Sicuro, Conti; Manfredi (Mazzucchelli), Ambrosi, Portoghese; Afonso Calefe (Tonelli) e Di Vittorio. All. Baudone.

ARBITRO: Ugolini.

Nella foto Dimitri Righetti