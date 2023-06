Djokovic nella leggenda a 36 anni vince il Roland Garros

Il serbo in finale a Parigi batte Ruud tre set a zero. Il Record a 23 slam

Novak Djokovic entra nella leggenda. Il tennista serbo ha, infatti, vinto il torneo del Roland Garros, stabilendo il record assoluto di successi in tornei Slam per un tennista.

In tutto sono 23, uno in più di Nadal.

Djokovic vince il Roland Garros battendo Ruud tre set a zero, col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5.

Djokovic, con il successo sulla terra rossa, è alla sua terza vittoria nel singolare al Roland Garros, dopo quelle del 2016 e del 2021.

Si aggiungono poi 10 vittorie agli Aus Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023), 7 a Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), 3 agli Us Open (2011, 2015, 2018).

Nadal resta a 22 Slam e Federer a 20. Il record assoluto è però di una tennista, l’australiana Margeret Smith Court, con 24 vittorie nel singolare.

Djokovic tornerà finalmente in vetta alla classifica Atp, dopo che diversi organizzazioni hanno rifiutato la sua partecipazione per non essersi vaccinato contro il covid, prolungando a 388 il suo primato di settimane da numero 1 del mondo.

“Era il mio sogno. Ai giovani dico, vivete il presente, non guardate al passato, e costruite la quotidianità per prendervi il futuro, ha detto Novak Djokovic. Sono contento di condividere questo giorno davvero speciale per me. Qui c’è un’atmosfera speciale. Il Roland Garros è sempre stato per me il torneo più difficile: non è una coincidenza se ho raggiunto qui il record di 23 Slam”.

Un messaggio video di congratulazioni a Djokovic è comparso sulla Torre di Belgrado.