Controlli straordinari del territorio genovese della polizia

I controlli sono stati effettuati nelle zone di Foce-Sturla, San Fruttuoso, Centro storico, Nervi, Cornigliano e Prè

Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio genovese, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità.

I controlli sono stati eseguiti anche in risposta anche agli esposti presentati dai singoli cittadini e comitati.

In particolare nei giorni scorsi, sono stati predisposti sei servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio, nelle delegazioni del centro storico cittadino, di San Fruttuoso, di Cornigliano, di Prè, di Nervi e di Foce Sturla.

Ad operare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati dai colleghi dei Commissariato di P.S. Centro, San Fruttuoso, Cornigliano, Prè, Foce Sturla e Nervi.

Lunedì i controlli sono stati effettuati a Foce-Sturla, dove, a seguito di un esposto presentato da alcuni residenti, l’attenzione degli agenti è ricaduta, oltre alle vie principali del quartiere, anche ai giardini “Nilde Iotti” e nella zona di San Desiderio.

Nella giornata di martedì sono scesi in campo i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso che hanno pattugliato tutte le vie principali della loro delegazione. In particolare gli agenti hanno controllato, oltre a 7 persone sottoposte a misure restrittive (arresti domiciliari) scoprendo che una di queste non era presente in casa, 5 esercizio commerciali.

Nello specifico hanno controllato gli avventori presenti in una Taverna, in un circolo Arci ed in un JockpotCity in via Canevari, in un Bar di via Donghi e all’interno di un locale pubblico in corso Sardegna.

Mercoledì i controlli sono stati effettuati a Nervi e nel centro storico cittadino.

In particolare a levante sono stati effettuati controlli mirati presso i Giardini di Quinto, piazzale Rusca, piazzale Carristi d’Italia, nel porticciolo, nella passeggiata Anita Garibaldi e, a seguito di esposti, nelle due Stazioni Ferroviarie di Quinto e di Nervi.

Inoltre sono stati controllati due bar ed una sala Jackpot. Nel secondo servizio giornaliero ad operare sono stati i polizotti del Commissariato Centro che hanno pattugliato, a seguito di numerosi esposti, le vie più critiche nel cuore dei caruggi con particolare attenzione nella zona di Sottoripa.

Durante il servizio è stato fermato uno straniero con a carico una nota di rintraccio per il provvedimento di revoca della misura di accoglienza.

Venerdì è stato il turno dei poliziotti del Commissariato di Cornigliano e Prè.

In particolare, a Cornigliano, gli agenti hanno pattugliato tutte le vie principali del quartiere con particolare attenzione al centro commerciale della Fiumara.

Sono stati inoltre controllati, in collaborazione con l’ASL, un hotel, due Sale Slot ed un circolo, in via Sampierdarena, di nuova apertura.

Inoltre gli uomini del Commissariato hanno controllato un bar, un ristorante ed una pizzeria colpiti, nei giorni scorsi, da provvedimenti del Questore di sospensione dell’attività trovandoli tutti con le saracinesche abbassate.

In ultimo l’attenzione degli operatori è ricaduta su di un edificio abbandonato all’interno della struttura dell’ex Ospedale San Raffaele di via Coronata dove erano stati segnalati accessi abusivi.

Nel cuore dei vicoli genovesi, a Prè, gli agenti, a seguito di segnalazioni da parte di associazioni di quartiere, di negozianti e di privati cittadini, hanno pattugliato tutte le vie principali addentrandosi nelle varie arterie.

Durante il servizio, in collaborazione con personale della PAS e della Polizia Locale, sono stati controllati 5 attività commerciali.

Nello specifico una gastronomia è stata sanzionata per mancanze amministrative, una trattoria è stata multata per mancata emissione dello scontrino fiscale, una pizzeria è stata sanzionata per la presenza di due lavoratori non in regola ed infine una discoteca è stata multata per mancata emissione dello scontrino e per aver somministrato alcool oltre l’orario consentito.

Nei vari pattugliamenti, effettuati con la presenza del poliziotto a 4 zampe Nagut, è stato fermato un 26enne trovato in possesso di circa 2 gr di hashish ed è stata avviata la relativa segnalazione in Prefettura.

Per tutta la durata del servizio i poliziotti hanno eseguito un’attenta vigilanza sul rispetto dei provvedimenti amministrativi in tema di divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche come da disposizione del Sindaco di Genova che sono stati prorogati sino a settembre di quest’anno.

Complessivamente, durante tutte le attività sono stati identificate 368 persone e 64 veicoli.