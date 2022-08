USA democratici e liberali, Djokovic non potrà partecipare: non è vaccinato

Il serbo 35enne Novak Djokovic e 21 volte campione di tennis salterà anche l’ultimo grande appuntamento della stagione 2022.

Il Centro di controllo malattie e Prevenzione Malattie statunitense ha infatti confermato l’obbligo vaccinale per entrare negli Usa. Così Djokovic si trova impossibilitato a entrare negli States e partecipare al torneo.

Ad annunciarlo è stato lui stesso con una storia su Instagram e su Twitter: “Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori. Io mi manterrò in buona forma, con uno spirito positivo, e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. Ci vediamo presto mondo del tennis”.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022