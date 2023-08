Dionisio Festival 2023, sul palco di piazza N.S. dell’Orto Paola Minaccioni, Domenica 20 agosto andrà in scena il penultimo appuntamento

La kermesse teatrale, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Chiavari con la direzione artistica di Davide Paganini.

Paola Minaccioni Live è un racconto della vita di tutti i giorni, senza senso, proprio come l’esistenza che può cambiare da un momento all’altro. Un monologo che ci conduce ogni sera in un’atmosfera diversa, attraverso i vari personaggi della Minaccioni nati in radio, nel programma “Il ruggito del Coniglio”, in tv e a teatro.

Il Dionisio Festival si concluderà sabato 26 agosto con Enrico Lo Verso e l’opera pirandelliana “Uno, nessuno, centomila”.

Ingresso gratuito, inizio spettacoli ore 21.30