Domenica 20 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Pelagos l’Accademia Musicale del Finale, presenterà lo spettacolo dell’Accademia Rock

Accademia Rock durante il quale le voci si mescoleranno a chitarre, sax, batterie, trombe e tastiere. Ad esibirsi saranno gli allievi dell’Accademia con i loro insegnanti in un connubio di bravura, energia e simpatia.

Il Maestro Fabio Tessiore ha curato gli arrangiamenti, le trascrizioni e gli adattamenti, proponendo grandi successi della musica contemporanea e più recente; pertanto lo spettacolo

è rivolto ad un pubblico di ogni età.

L’ Accademia Rock è il gruppo di musica leggera dell’Accademia Musicale del Finale, formatosi nel 2010 per permettere agli allievi di esibirsi in un progetto d’insieme, imparando a suonare in una vera band.

Oggi è composto da 14 elementi differenti per età e per estrazione musicale. Il repertorio permettere la coesistenza tra strumenti di derivazione classica, altri più pop-rock e strumenti soul-jazz.