Nuovo appuntamento con la rassegna “Teatro in Giardino” organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con il Gruppo “Don Bosco”

Martedì 22 agosto 2023 ore 21,15 al Giardino delle Boschine di Varazze dove andrà in scena: “ARTICOLO QUINTO” una commedia in tre atti di Ugo Palmerini.

Con: Gianni Way, Margherita Alipede, Barbara Ponte, Elvira Todeschi, Alfredo Valle, Teresa Bolla, Paolo Guido.

Tecnico Luci e Suoni: Alessandro Giusto

Regia di Eugenio Rusca.

La Filodrammatica “Don Bosco” racchiude al suo interno un cuore, una vitalità che sa ancora regalare emozioni, momenti di spensierata

allegria e far germogliare nuovi talenti per portare avanti una proposta culturale che, ricordiamo, dalla fine dell’800 non smette di

pulsare.

Ingresso libero e gratuito.