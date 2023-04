Derby Samp-Spezia, Semplici: Concentrati e determinati

A due giorni di distanza dalla sfida del “Ferraris” contro la Sampdoria, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici commenta così il momento della sua squadra.

“Dopo la partita con la Lazio ho sottolineato il coraggio della squadra, la mentalità che voglio che i miei ragazzi abbiano sempre. Chiaro che a vedere solo il risultato sembra tutto negativo, ma bisogna prendere quanto di buono c’è stato e cercare di migliorare negli aspetti che non hanno funzionato al meglio. Sicuramente moralmente la sconfitta ci è dispiaciuta, anche perché il risultato finale è stato eccessivamente pesante, ma dobbiamo rimboccarci le maniche, tenere la testa alta e cercare di mantenere il livello alto in tutti i momenti della gara, limitando il più possibile i cali.

La squadra ha avuto momenti positivi alternati a momenti negativi, ma stiamo aggiustando il tiro e penso che sabato, in una partita importante, la squadra partirà con il piglio giusto, determinata a mettere in difficoltà la squadra avversaria e a fare risultato.

Dal punto di vista psicologico, anche se non è facile, bisogna cercare di pensare esclusivamente a noi stessi, evitando di disperdere le forze per calcoli inutili. Dobbiamo correggere gli errori fatti, rimanere concentrati e pensare esclusivamente all’avversario di turno che sabato sarà la Sampdoria.

Stiamo valutando diverse soluzioni, ma credo che a livello di sistema di gioco la squadra abbia trovato degli equilibri chiari. Il nostro sistema sicuramente cambia a seconda degli interpreti e delle consegne, ma credo che l’identità della squadra si inizi a vedere a seconda degli interpreti, poi chiaro che durante la gara si può sempre cambiare e trovare altre soluzioni.

Zurkowski non sarà della gara, oltre ai lungodegenti, mentre c’è un recupero importante come quello di Bastoni e anche Reca inizia ad avere una buona condizione, quindi ci siamo e siamo pronti ad affrontare un avversario che sicuramente darà il tutto per tutto, in un ambiente caldo e dove anche ci sarà un grande seguito da parte dei nostri tifosi, e questo mi fa molto piacere e dovrà darci un’ulteriore spinta.

Abbiamo diversi calciatori giovani che stanno facendo un percorso importante e ad esempio Esposito contro la Lazio si è fatto trovare pronto, anche dopo un periodo in cui non aveva giocato molto, e come lui anche Wiśniewski e Cipot, ad esempio, hanno dato ottime risposte, pertanto vedremo di scegliere la miglior formazione possibile, anche considerando che i cambi saranno determinanti.

Tra tifoserie ci può essere rivalità, ma noi dovremo giocare per i nostri colori e i nostri tifosi, le motivazioni ci sono a prescindere e cercheremo di fare il massimo per ottenere il risultato che possa permetterci di avvicinarci sempre di più alla meta; voglio una squadra ambiziosa, pronta a lottare per il traguardo senza risparmiarsi.

Quanti punti servono per la salvezza? Non faccio conti, ma vivo una partita alla volta, cercando di prendere punti in ogni incontro. Ora è prematuro fare conti, anche perché spesso nei finali di stagione avvengono risultati impensabili, quindi siamo pronti a fare la nostra corsa, senza aspettare i risultati delle altre squadre in lotta con noi.

Complimenti a Inter e Milan, perché dopo tanti anni in cui il calcio italiano è stato sminuito, una semifinale tutta italiana è un grande segnale per tutto il nostro movimento. Complimenti anche alla scuola allenatori italiana, che sia in Patria che all’estero stanno portando idee, innovazioni e risultati: speriamo si possa proseguire così a lungo”.