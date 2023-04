Genoa, Gilardino: Contro il Cittadella autostima ed entusiasmo

Il Genoa affronta il Cittadella in trasferta in una sfida molto delicata per la classifica cadetta.

“La partita di oggi comprende due parole molto chiare e chiave. Sono autostima ed entusiasmo. Autostima perché per me questa squadra ha sempre dimostrato di averla fin dai primi giorni in cui ho potuto allenarla. Grandissima autostima nel gruppo, nella squadra, nelle proprie capacità e in quelle dei singoli giocatori. E grandissima fiducia in ciò che il gruppo riesce a trasmettere in ogni allenamento o gara. La seconda è l’entusiasmo che noi siamo stati bravi a crearlo e trasformarlo in ogni gara. Entusiasmo di giocare quasi in casa perché abbiamo un popolo che ci segue e trascina ovunque, in casa e fuori, e questo per noi è significativo e importante”.