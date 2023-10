Debutto con lode nella guida del Gambero Rosso per Hostaria Ducale e Daniele Rebosio, la guida premia il giovane chef ligure con due forchette

ulteriore traguardo in una carriera in ascesa

17 ottobre 2023, Genova – Esordio dirompente nella guida del Gambero Rosso: Hostaria Ducale fa il suo debutto in guida con ben due forchette e un punteggio di 80.

La guida, che traccia un panorama della ristorazione italiana di qualità, è stata presentata ieri 16 ottobre a Roma ed è uscita per il grande pubblico in data odierna.

L’ingresso in guida, infatti, avviene a soli due anni dall’arrivo di Rebosio nel ristorante nel cuore di Genova: una cucina, la sua, votata all’essenzialità delle preparazioni e all’esaltazione degli ingredienti tramite tagli e cotture studiati ad hoc.

Ma, come sottolinea il Gambero Rosso, il fiore all’occhiello della filosofia gastronomica di Rebosio è il “continuo richiamo alla memoria di ricette storiche” che permettono, tramite la loro impostazione contemporanea, “la restituzione dell’intensità del gusto”.

E questo è il motivo della speciale menzione di piatti quali i Ceci in zimino o il Tonno in “capponada”: ricette della tradizione che si vestono di novità ed innovazione, senza perdere quel fulcro che li mantiene legati ad un territorio gastronomicamente tanto ricco, quanto ancora poco esplorato.

Servizio e cantina non sono secondi alla cucina: della maître Alessia Rivano viene sottolineata la cura per l’accoglienza, che svolge “con grande professionalità”; la selezione enoica, invece, è apprezzata per la sua evoluzione continua e per la predilezione nei confronti di piccole realtà e produttori.

“Un grande successo per un team sempre più affiatato” commenta chef Rebosio. “Tutti gli elementi di questo ingranaggio si accordano alla perfezione: siamo contenti che ciò sia emerso in fase di giudizio.

Il mio è un percorso breve, perciò mi inorgoglisce poter essere inserito in un contesto che mira all’eccellenza e alla qualità. La cucina è la mia grande passione, e, unita al territorio che amo, mi permette di realizzare un qualcosa di unico: il fatto che ciò sia stato compreso mi riempie di felicità e soddisfazione”.

Una carriera costellata da successi quella del giovane chef classe 1995: dopo il diploma presso l’istituto alberghiero, si è mosso nelle cucine di mostri sacri sia internazionali che nazionali, tra cui Davide Oldani, Ferran Adrià Desguaines e Frédéric Robert.

Fa ritorno alla sua Genova prima come executive chef del ristorante all’interno del Mog, per poi approdare ad Hostaria Ducale nel 2021, stringendo un felice sodalizio con il patron Enrico Vinelli. Fresco del successo alla Selezione Nord di EmergenteChef dello scorso luglio 2023, premio per i giovani talenti ideato da Luigi Cremona, festeggia questo ulteriore traguardo in un percorso che promette di arrivare lontano.