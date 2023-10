Sabato 21 alle 19 e alle 21 UCI Cinemas celebra Ritorno al futuro con una proiezione speciale, il Circuito riporta sul grande schermo Zemekis

Sabato 21 ottobre le sale del Circuito UCI Cinemas proietteranno Ritorno al futuro, il film cult di fantascienza di Robert Zemekis che ha dato vita a una delle trilogie più amate di sempre. Il film, distribuito da Nexo Digital, torna al cinema per il “Ritorno al futuro day”, appuntamento che si celebra ogni anno a partire dal 2015.

Ritorno al futuro racconta la storia del giovane Marty McFly, interpretato da un indimenticabile Michael J. Fox , catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc.

Non avendo più “carburante” per poter tornare nel futuro, Marty, si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l’incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane: Marty si imbatterà nei suoi genitori, all’epoca teenager, ma l’inaspettato incontro non sarà l’unica sorpresa.

Ritorno al Futuro Day al cinema, l’evento del 21 ottobre, è organizzato da Nexo Digital in collaborazione con l’Associazione RITORNO AL FUTURO ITALIA APS assieme ai media partner Radio Deejay e MYmovies.it.