De Ferrari, 27enne genovese preso a sprangate per una donna: fratture multiple

Un 27enne genovese la scorsa notte è stato preso a sprangate nella centralissima piazza De Ferrari forse a seguito di una spedizione punitiva per una donna contesa.

Il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso del Galliera in codice rosso con fratture multiple e diverse ferite al corpo e al viso. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.

Il violento episodio è successo intorno all’una e trenta della scorsa notte.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza e successivamente gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini del caso.