Si soffia il naso mentre guida: sanzionata dalla Polizia locale

Si è soffiata il naso mentre era alla guida della sua auto prima di immettersi su una strada provinciale e ha riferito di essere stata, incredibilmente, sanzionata da un solerte agente della Polizia locale di Carcare.

L’episodio sarebbe successo nei giorni scorsi nel territorio del Comune dell’entroterra savonese. Vittima del zelante agente risulta un’insegnante del posto, che stava rientrando a casa.

Secondo il pubblico ufficiale, per quanto riferito, la conducente sarebbe stata impossibilitata a manovrare correttamente perché in mano aveva un oggetto non identificato. Ossia, come ha spiegato l’insegnante, il fazzoletto per pulirsi il naso.

Nota a margine, non sarebbe stata possibile la contestazione immediata in quanto l’agente della Polizia locale sarebbe stato impegnato.