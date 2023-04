Davide Craviotto ricomincia dal Rally Regione Piemonte

Il genovese sarà in gara con Fabrizio Piccinini e con la Renault Clio

Anche per Davide Craviotto è finalmente arrivato il momento dell’atteso debutto stagionale. Il pilota genovese sarà, infatti, al via del Rally Regione Piemonte, nella gara valida per la serie “tricolore”, in programma venerdì e sabato prossimi ad Alba. Correrà come sempre in coppia con Fabrizio Piccinini e sarà al volante della Renault Clio Rally5 che gli sarà messa a disposizione dalla Gima Autosport.

“Ho aspettato sino all’ultimo ad iscrivermi a questa gara – osserva Davide Craviotto – per via delle mie non buone condizioni fisiche però la voglia di riprendere il volante in mano era tanta e allora eccoci qui. Alba, come sempre, è una gara impegnativa: quest’anno è tostissima, con un bel numero di rivali di qualità, molti dei quali giovani e con mire “tricolori”, sarà davvero dura“.

“Non abbiamo obbiettivi specifici – aggiunge il driver genovese – se non quello di divertirci e di arrivare al traguardo. Nei primi km, oltre a verificare le mie condizioni fisiche, cercherò di contenere il distacco dagli avversari; poi cercheremo di farci valere e di fare bella figura restando il più vicino possibile, come tempi, ai nostri più quotati antagonisti“.