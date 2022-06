Da tutta Italia al Concertone per celebrare la Repubblica con il Rock, il nuovo atteso evento concerto nazionale del 2 Giugno ad Andora (SV)

Da tutta Italia al Concertone per celebrare la Repubblica con il Rock. Complici il vertiginoso successo dell’Italia nel mondo con il rock, e la voglia di scatenarsi post pandemia, nasce una manifestazione di portata nazionale che ha messo d’accordo operatori del settore musicale, istituzioni e artisti: La Repubblica del Rock.

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 Giugno 2022 si terrà per la prima volta La Repubblica del Rock – il Concertone con musica non stop dalle 10 del mattino fino all’una di notte presso il Parco delle Farfalle di Andora (SV) in cui verrà celebrata la festa Nazionale con le migliori rock band dello stivale.

Con il patrocinio della Regione Liguria, AFI, FIPI e SIAE, nasce un grande evento musicale per celebrare la Festa della Repubblica Italiana in veste rock.

Un’intera giornata di musica e street food & beverage a cura dello Shaka cocktail bar di Loano (SV).

Ben 38, in particolare 29 rock band e 9 artisti singoli pop con legami particolari con la Repubblica, popoleranno il Parco delle Farfalle arrivando da tutta Italia per celebrare la Festa della Repubblica dopo una selezione attenta della commissione artistica dell’evento.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Andora, da Raf Denaro, da Mary Tondato di MTmusic alla direzione artistica, dall’ideatore del marchio e del format Leo Giunta e da Franco Donato, direttore FIPI (Federazione Internazionale Proprietà Intelettuale) nonchè ex presidente AFI (Associazione Fononagrafici Italiani), sarà condotta da Gigio D’Ambrosio di Radio RTL 102.5 e da Alex Peroni (Radio 105, Radio Rai, RTL 102.5).

Calabria: Manuela Cricelli

Campania: Gazosa, Engage

Emilia Romagna: MST, Ricky Portera, Lorenz Simonetti,, Magenta9, Own Paw The Die, Valentina Tioli, Valentina Carati feat. Dimensione Musica Sanremo

Friuli Venezia Gulia: Eliza G

Lazio: Gazosa, Shard, Deshedus, Angelo Sorino, Alterego, Melis & Band

Liguria: Shockin’Head, Gabriele Uccelli

Lombardia: Fabrygore & the Steam Band, Il Vuoto Elettrico, La Vero Band, DinamiKa, LambStonE

Marche: XGiove

Piemonte: The Maestri, I-Dea, The Situa

Puglia: K.Y.R.

Sardegna: Le Kanusie

Sicilia: Desert Crush, Spettri

Toscana: Santiago, MarcoMale, Piqued Jacks, Violet Blend, ROjaBloReCK

Veneto: Neko Willer

Regno Unito: Dramalove, Ray Heffernan

Dettagli evento:

La Repubblica del Rock – Il Concertone

Area di street food & beverage disponibile per tutto l’orario della manifestazione

Dove: Liguria – Andora (SV) – Parco Naturale delle Farfalle