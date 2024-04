Da domani torna a regime l’operatività del cantiere scolmatore Bisagno

Commissario Toti: “Da domani torna pienamente a regime l’operatività del cantiere per realizzazione lo scolmatore del Bisagno”

Tornerà pienamente a regime da domani, giovedì 4 aprile, l’operatività del cantiere per la realizzazione dello Scolmatore del Bisagno. Lo rende noto la Struttura Commissariale che fa capo al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito del provvedimento della Corte D’Appello di Salerno (Sezione Misure di Prevenzione) che ha nuovamente sospeso l’efficacia dell’interdittiva antimafia a carico del Consorzio Research quindi pienamente riabilitato.

Questa mattina l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone con la Struttura Commissariale ha incontrato i referenti delle imprese esecutrici dell’opera, dopo aver informato le organizzazioni sindacali del provvedimento.

“In queste settimane, dalla pronuncia dell’interdittiva ad oggi, abbiamo lavorato affinché il cantiere non si fermasse, in sinergia con le ditte esecutrici e con le parti sociali, che ringrazio per la piena collaborazione, indispensabile adesso per il ritorno a pieno regime delle lavorazioni – dichiara il Commissario Toti – in questo modo abbiamo garantito la messa in sicurezza del cantiere, in modo da conservare le condizioni per una rapida ripresa, oggi possibile, con gli operatori specializzati e le altre maestranze impegnate in questi mesi”. Marcello Di Meglio