Sestri Ponente, bus contro carro attrezzi: 9 feriti

Incidente stradale in tarda mattinata, intorno alle 11, in via Merano a Sestri Ponente.

Un autobus e un carro attrezzi si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano la strada.

L’impatto ha ovviamente fatto cadere alcuni passeggeri, nove dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici.

Sul posto oltre alla polizia locale, per ricostruire la dinamica del sinistro, alcuni mezzi del 118.

In particolare un’ambulanza della Croce Bianca Cornigliano, una della Croce Verde Pugliese, un’altra della Croce Verde Sestri che ha trasportato un ferito all’ospedale di Voltri, una della Volontari del Soccorso Fiumara che ha portato un’altra persona all’ospedale Villa Scassi, un’altra ambulanza della Volontari del Soccorso Fiumara che ha trasportato un’altra persona all’Ospedale OEI di Voltri.

I feriti tranne uno che è stato trasportato al Villa Scassi in codice giallo, sono stati portati al pronto soccorso in codice verde. Gli altri sono stati trattati sul posto.